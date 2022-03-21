Эксперт рассказал, смогут ли США обнулить все доллары в России

Соединенные Штаты не смогут при всем желании обнулить все доллары в России, поскольку едиинственный способ заблокировать внешние транзакции касается только банковских счетов. Ограничить безналичные платежи в долларах внутри России невозможно. Мнением с агентством Прайм поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестментс" Андрей Кочетков.

Что касается наличных купюр, то это абсолютно невыполнимая угроза, считает он. Единой международной базы данных о принадлежности банкнот определенной стране или лицу определенной национальности не существует. "Соответственно, такие угрозы не кажутся реальными даже в теории”, - сказал Кочетков.

В случае дальнейших ограничений на операции с безналичными долларами процесс снижения статуса американской валюты ухудшится. Эксперт напоминает, что меры против резервов Российской Федерации были негативно восприняты многими странами, которые подумывали о переводе платежей в национальные валюты. Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты, заключил он.