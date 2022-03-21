Эксперты оценили, может ли GazpromPay полностью заменить GooglePay и ApplePay

Газпромбанк сообщил о том, что он запускает новое платежное решение — кошелек GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Как отмечается в сообщении компании, это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут моментально выпустить и пополнить виртуальную карту. Сервис будет доступен с 22 марта на любых смартфонах и устройствах.

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Для использования кошелька не требуется скачивать на смартфон отдельное приложение. Как подчеркнули в банке, достаточно на странице оплаты покупок в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, пройти простую регистрацию, один раз привязать к аккаунту существующие банковские карты любого банка или выпустить виртуальную карту «Огонь» Газпромбанка с кешбэком до 5%. При последующих покупках через кошелек GazpromPay потребуется только подтвердить операцию, не тратя время на ввод реквизитов карты.

Кошелек является продолжением линейки цифровых продуктов и сервисов Газпромбанка для электронной коммерции. GazpromPay уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов — партнеров Газпромбанка, которые подключили данный сервис. Это Третьяковская галерея, ГПБ Мобайл и ряд других. В ближайших планах банка — увеличение списка участников программы за счет интернет-магазинов, а также расширение функционала сервиса под потребности клиентов и партнеров, учитывая закономерно возросший спрос на надежные и стабильные российские кошельковые сервисы.

«Все последние годы Газпромбанк является одним из самых активных участников процесса цифровизации российского финансового сектора, в том числе поступательно развивая широкую линейку современных дистанционных сервисов для удобства своих розничных и корпоративных клиентов. Запуск платежного кошелька GazpromPay — важнейший этап в этом процессе, а необходимость инвестиций в развитие подобных сервисов в России сегодня приобрело особую актуальность. Мы уверены, что это удобный и технологичный сервис, обеспеченный высочайшей надёжностью Газпрома, крупнейшей энергетической корпорацией России, и Газпромбанка, входящего в тройку ведущих финансовых институтов страны», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

В последние годы многие организации разработали различные системы по типу GooglePay и ApplePay, сообщил «Эксперту» ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако речи об их полной замене уже не идёт, так как подавляющее их большинство ориентировано на внутренний рынок.

Решения Gpay и GазпромPay во многом дублируют аналогичные предложения от российских конкурентов. Какая-то доля платежей непременно перейдёт к Газпромбанку, но у него вряд ли получится занять лидирующие позиции, считает аналитик. В этом отношении более весомым преимуществом обладают те, у кого есть доступ к обширной базе розничных клиентов.

Однако крупные финансовые организации вынуждены искать пути сохранения уже имеющихся пользователей финансовых услуг, а также совершенствоваться в технологической сфере, признал Андрей Кочетков. Те, кто не сможет построить экосистему для своего бизнеса, рискуют в будущем раствориться в числе более успешных игроков. Для потребителей и бизнеса увеличение предложения финансовых сервисов является полезной тенденцией, так как будет работать на сокращение издержек в рамках высоко конкурентного ограниченного рынка.

Появление GazpromPay сейчас выглядит вполне логично, подтвердил «Эксперту» специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. На самом деле в данный момент GazpromPay не является полным аналогом Apple Pay и Google Pay, поскольку через эту систему можно оплачивать покупки только в интернет-магазинах, и только в тех, которые сотрудничают с системой. Пока что их список невелик, констатировал он.

GazpromPay, конечно, не уникальное явление, отметил эксперт. Уже некоторое время существуют такие аналоги как SberPay, СБПэй (оплата через систему быстрых платежей) и так далее. Их особенность в том, что они позволяют оплачивать покупки онлайн, не вводя каждый раз реквизиты карты, что упрощает процесс с точки зрения пользователя.

Пока что полноценным аналогом ушедших Apple Pay и Google Pay является только Mir Pay на базе платежной системы «Мир», считает Сергей Григорян. Она позволяет оплачивать покупки бесконтактным способом во всех терминалах, где принимают бесконтактные карты Мир, не только онлайн, но и офлайн. Возможно, предполагает аналитик, в дальнейшем GazpromPay расширит свои функции и станет полноценной системой бесконтактной оплаты наравне с Mir Pay, но пока об этом информации нет.

Газпромбанк — не первый банк, который запустил собственный платежный сервис, GazpromPay является аналогом SberPay, подтвердили «Эксперту» и в пресс-службе РГС Банка. Для клиентов удобство такого сервиса заключается в том, что нет необходимости устанавливать несколько разных приложений, все работает из мобильного приложения самого банка. Сервис призван заменить ApplePay и GooglePay, особенно актуальным это стало в период действия санкций, когда привычные ранее кошельки перестали работать в России.

Международные сервисы не являются бесплатными, а собственные разработки также помогут банкам снизить операционные затраты, напомнили в РГС Банке. За счет дополнительных возможностей по моментальному оформлению карт и мгновенной оплате такого рода сервисы позволят увеличить приток новых клиентов. Все банки, конечно же, не станут запускать аналогичные программы, это актуально для крупных розничных банков с большим количеством клиентов.