Большинство жителей Грузии поддержали отказ от санкций против РФ

Большинство граждан Грузии согласны с решением правительства не присоединяться к экономическим санкциям Запада против России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной организацией по исследованию общественного мнения Грузии (GORBI), сообщает agenda.ge.

Социологи задали респондентам вопрос: «Правительство «Грузинской мечты» не присоединилось к экономическим санкциям против России. Считаете ли вы этот шаг правительства правильным или неправильным?». 64,5% опрошенных ответили «да», 30,4% назвали решение неправильным и 5,2% затруднились с ответом.

Опрос по заказу телекомпании «Имеди» проводился с 10 по 16 марта по всей Грузии, в нем приняли участие 1008 респондентов, опрошенных по телефону. Агентство заявило, что его погрешность составляет 3%.

16 марта глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что позиция правительства относительно неприменения санкций против России остается неизменной и «никто не может изменить» ее. В своем комментарии Кобахидзе подчеркнул, что введение экономических санкций против России не сможет «навредить» ей, а вместо этого нанесет «сильнейший удар» по Грузии и ее гражданам.