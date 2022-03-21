Берлин планирует заменить российский газ катарским

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек летал в минувшие выходные в Катар. После переговоров в Дохе стало ясно, что именно на этот богатый газом крошечный эмират на берегу Персидского залива надеется Берлин, резко взявшийся в последние недели за снижение энергетической зависимости от России. Хабек, который также занимает пост вице-канцлера и является одним из лидеров немецких зеленых, договорился о заключении долгосрочного соглашения о поставках катарского сжиженного газа (СПГ) в Германию. Теперь дело за конкретными компаниями, написал немецкий министр в твите. Как сообщает Die Welt, в составе делегации, ездившей в Катар, находились представители RWE, E.ON и Uniper.

«Катар находится в процессе увеличения добычи газа,- написал Роберт Хабек.- Нам же газ нужен в краткосрочной перспективе для того, чтобы заменить газ из России. Этот вопрос я и обсуждал с эмиром и министром энергетики (Катара)».

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В заявлении нефтегазовой компании QatarEnergy, которая, очевидно, и будет поставлять СПГ Берлину, нет подробностей, кроме того, что СПГ из Катара будет поступать через два новых терминала, которые должны быть построены на немецком побережье Балтийского моря. Напомним, Ангела Меркель обещала Дональду Трампу построить СПГ-терминал для американского сжиженного газа, но после смены президентов в Америке об этом обещании как-то тихо забыли. После бурных событий в начале текущего года Роберт Хабек заговорил о строительстве даже не одного, а трех СПГ-терминалов.

Кстати, еще одним заменителем российского газа, возможно, станет водород. Немцы и норвежцы ведут переговоры о строительстве газопровода, по которому водород из Норвегии будет идти в Германию.

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В результате обострения конфликта вокруг Украины канцлер Шольц не только остановил сертификацию второй очереди газопровода «Северный поток 2», но и, похоже, решил отказаться от российских энергоносителей. Напомним, что до последнего времени Германия получала из России больше половины потребляемого газа, половину угля и почти треть нефти.

Быстрее всего – уже к осени Берлин надеется отказаться от закупки российского угля. К концу года, по словам того же Хабека, планируется отказаться от нефти из России. С газом ситуация сложнее, потому что у ФРГ нет сейчас мощностей для импорта СПГ. Как быстро будут построены СПГ-терминалы, большой вопрос, но известно, что все время их строительства Германия будет продолжать покупать российский газ.

В истории с поставками катарского СПГ в ФРГ много непонятного. Катар в прошлом году был главным производителем сжиженного газа на планете. Однако Доха уже заявляла в ответ на просьбы президента Байдена поддержать Европу в трудную минуту энергетического кризиса, что свободного газа, который она могла бы перенаправить в Европу, у нее немного, не более 10-15%. Остальной СПГ уже продан в основном в Азию, причем, продан на годы вперед. Катар, между прочим, работает в основном по долгосрочным контрактам, которые еще совсем недавно так критиковали европейские страны в работе с российским гигантом «Газпромом». Если речь на переговорах Хабека в Дохе шла именно об этих 10-15%, то их хватит для компенсации лишь незначительной доли российского газа, который сейчас получает Германия.

Сейчас главным поставщиком СПГ в Европу являются США. В 2021 г. доля американского сжиженного газа в импорте СПГ Евросоюзом и Великобританией составила, по данным Управления энергетической информации США (EIA), 26%. На втором месте был Катар с 24%, а на третьем – Россия с 20%.