Москва объявила об ответных санкциях в отношении Токио

Министерство иностранных дел РФ сообщило об ограничительных мерах в отношении Токио «с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине».

Как отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, в сложившихся условиях Москва «не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны». В качестве ответной меры принято решение о прекращении поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Также Москва заявила о выходе из диалога с Токио по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и блокировании продления статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Подчеркивается, что ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, «сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».

Ранее Япония объявила о санкциях против высших российских должностных лиц, в том числе президента РФ Владимира Путина, ряда бизнесменов, депутатов и юридических лиц. В санкционный список также вошла официальный представитель МИД России Мария Захарова. В реестр организаций, против которых Токио ввел санкции, попали «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Роснефть Аэро», НПО «Высокоточные комплексы», ПАО «Курганмашзавод", «бъединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, ОАО НПК «Уралвагонзавод» и судостроительное предприятие «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Помимо этого того, Япония лишила РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле.