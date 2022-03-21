«Мы взглянули по-новому на развитие нашего бизнеса»

Предприниматели Москвы поделились с «Экспертом» мнениями о том, какие шаги нужно предпринять, для того чтобы сохранить бизнес и развивать его в новых экономических условиях.

В стрессовой ситуации любому бизнесу приходится работать еще больше, а малому — тем более. Первое, что пришлось делать — это запасаться сырьем, чтобы хоть как-то зафиксировать себестоимость продукции на ближайшие несколько месяцев, рассказала 21 марта Елена Овсянникова, основатель Шоколадной лаборатории Елены Овсянниковой «E-O chocolate». По ее словам, поставщики повели себя по-разному: кто-то пошел навстречу и отпустил остатки по старым ценам или с минимальной наценкой, а кто-то в первый же день нестабильной ситуации взвинтил цены на 30%, а то ни все 150%. «Сложно сказать, кто прав в такой ситуации, но все-таки хочется верить в человечность и в то, что клиенты оценят нашу заботу. Плюс хочется надеяться, что поставки шоколада в Россию продолжатся», — отметила Елена Овсянникова.

Второе — и самое главное — работа с клиентской базой, подчеркнула она. «На долю наших интернет-продаж через Фэйсбук и Инстаграм приходилось 30%. Пришлось в срочном порядке осваивать новые площадки: Телеграм и ВК. пока не понятно, как всех удержать и где именно. Решили осваивать все, а дальше жизнь сама расставит приоритеты», — поделилась Елена Овсянникова. Учиться новому приходится постоянно. «Сейчас мы просчитываем вариант более экономичной упаковки в дополнение к текущему ассортименту, чтобы у людей был выбор. И будем печь куличи на Пасху, чтобы расширить ассортимент», — резюмировала она.

Модельеры переживают не самый простой период в истории, но сохраняют спокойствие, рассказал Андрей Петрушин, главный дизайнер мастерской дизайнерской одежды CITY HERO. «Да, потоки сильно перераспределились, и мы стараемся подстроиться под них. Такова сейчас общая тенденция», — отметил он. — В целом смотрим на будущее адекватно и позитивно, так как это единственный верный подход».

Помимо активизации, в такой важной стрессовой ситуации важно оставаться «на земле» и помнить о главных ценностях жизни: заботе о ближнем, радости от общения, собственном здоровье и спокойствии, подчеркнул Андрей Петрушин.

На прошлой неделе Правительством Москвы принят ряд решений по стабилизации экономики. Они направлены на сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, социальную поддержку жителей, а также импортозамещение.

В частности, в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства решено дополнительно направить 10 миллиардов рублей. Как пояснил вице-мэр столицы Владимир Ефимов, эти средства пойдут на компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ. Также Ефимов сообщил, что город работает с подрядчиками для замещения выпадающих звеньев логистических цепочек.

Кроме того, приняты федеральные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Москва выделила на эти цели 7 миллиардов рублей. Введен мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города. Арендаторы объектов нежилого фонда получат отсрочку до конца года по уплате арендных платежей за второй квартал.

Запущена горячая линия для поддержки промышленных предприятий. Ее специалисты помогают компаниям найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.