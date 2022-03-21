Не дорос до сигарет: в России предлагают поднять возраст для легальной покупки табака — предложения «20 идей»

Появление вейпов и электронных сигарет подняло новую волну интереса к курению среди молодежи, что негативно сказалось на здоровье подрастающего поколения.

Интерес к курению во многом обусловлен тем, что за употребление никотинсодержащей продукции несовершеннолетние не несут ответственности, а штрафы за незаконную продажу табака и вовлечение в курение – незначительные. Эти меры необходимо доработать и усилить, считает Дмитрий Давыдов. Как именно это реализовать на основе международного опыта он рассказал в своем некоммерческом проекте «20 идей по развитию России».

Здоровью вредить

Россия присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака в 2008 году. С тех пор было предпринято немало мер по снижению числа курильщиков: ограничено курение в общественных местах, введены жесткие требования к упаковке, составу сигарет и их продаже, а также многое другое.

Средний возраст начала курения табака в России составляет 17–19 лет, а потребление других никотинсодержащих изделий начинается в возрасте 12–15 лет. В студенческом возрасте от никотиновой зависимости страдают уже примерно 75% юношей и 55% девушек (по данным исследования ВОЗ в 2015 году).

Как отмечают эксперты, курение приносит наибольший вред именно растущему организму. Физиологически и ментально человек формируется к 20–22 годам. Поэтому в юном возрасте потребление сигарет, вейпов, снюсов и прочих продуктов, содержащих никотин, имеет гораздо более тяжкие последствия, чем для взрослых.

Молодые курильщики за рубежом

В Сингапуре число курящих достаточно невысокое и планомерно снижается. В 2020 году процент курильщиков составил 10,1%, при том, что годом ранее он был на уровне 10,6%. Таких результатов удалось добиться благодаря строгому законодательству. С января 2021 года купить, использовать, владеть, продавать и поставлять табачную продукцию могут только лица достигшие 21 года. Возраст легальных курильщиков поднимали постепенно с 2019 года. Ранее купить сигареты могли люди, достигшие 18 лет.

Жители Сингапура младше 21 года могут получить штраф в размере до 300 сингапурских долларов (24,5 тыс. рублей – здесь и далее по курсу на 15 марта 2022 года), если будут пойманы за курением, покупкой или хранением табака. За «угощение» сигаретой школьника штраф для взрослого составляет 500 долларов (около 41 тыс. рублей), а за повторное нарушение 1 тыс. сингапурских долларов (81,6 тыс. рублей). Если житель Сингапура купил сигареты школьнику ему грозит штраф в 2,5 тыс. долларов (более 204 тыс. рублей), а за повторное нарушение уже 5 тыс. сингапурских долларов (более 408 тыс. рублей). Предпринимателей за незаконную продажу сигарет молодым штрафуют на 5 тыс. долларов в первый раз, а затем на 10 тыс. долларов и могут изъять лицензию навсегда. Сообщить о нарушении может любой житель Сингапура. В стране также работает Национальная программа по избавлению от никотиновой зависимости, которая помогает разработать индивидуальную программу для бросающих курить.

В США повышение легального возраста для потребления никотина также показало эффективность. Там купить сигареты можно с 21 года. Благодаря этому всего за один год потребление никотиносодержащих продуктов среди учащихся школ и колледжей сократилось почти на треть. Штрафы для ритейлеров, повторно продавших табак лицам младше 21 года, составляют от 301 до 12 045 долларов США (33,5 тыс.–1,4 млн рублей). Если продавец попался пять и более раз в течение последних 36 месяцев на этом нарушении, то регулятор может запретить ему продажу никотинсодержащей продукции в той локации.

Выше возраст и ответственность

Для снижения числа курильщиков среди молодежи Дмитрий Давыдов предлагает повысить норматив по возрасту, регулирующий право легально приобретать никотинсодержащую продукцию. Переход сделать постепенным: в первый год с 18 до 19 лет, через два года с 19 лет до 20 лет, а через три года до 21 года. Для тех, кто не достиг возраста, в котором покупка табака легальна, но все равно приобретает, употребляет и хранит никотинсодержащую продукцию – установить административную ответственность. За первое нарушение – назначать обязательное прохождение курса о вреде курения (для курящих курс «Как бросить курить»), за повторное нарушение – штраф. Средства, полученные от уплаты штрафов, можно направлять на финансирование антитабачных мероприятий и помощь в борьбе с никотиновой зависимостью среди подростков и молодежи. По мнению автора идеи, штраф станет сдерживающей мерой против контакта с табачными изделиями для совершеннолетних. Подростки младше 18 лет будут замотивированы не курить вовсе из-за угрозы штрафа.

Родителей также необходимо простимулировать больше заботиться о том, чтобы у детей не появилось пагубной привычки. Поспособствовать этому может четкая позиция закона по поводу табакокурения среди подростков. Если в нормативных актах будет закреплено, что передача и хранение сигарет – это нарушение общественных норм, взрослые будут больше стремиться оградить детей от никотинсодержащей продукции.

Размер штрафа за вовлечение в курение школьников необходимо поднять, считает автор. Сейчас штраф составляет всего 1-2 тыс. рублей, а для родителей и законных представителей 2-3 тыс. рублей. Размер штрафов нужно увеличить в десятки раз: до 20-30 тыс. рублей – такой штраф сейчас установлен для граждан, незаконно продающих сигареты. Тогда взрослые перестанут «угощать» сигаретой подростков, уверен Давыдов.

Меры в отношении продавцов никотинсодержащих товаров также рекомендуется усилить. Помимо штрафов за повторное нарушение в течение года предлагается установить запрет на продажу табака на 6–12 месяцев. Это защитит от систематических нарушений.

Автор уверен, что благодаря ужесточению наказания значительно сократиться число потребителей никотинсодержащей продукции среди подростков и молодежи. Это приведет к сокращению случаев отставания в развитии и ранних заболеваний среди населения. Молодое поколение будет более здоровым физически и умственно, что положительно скажется на развитии и процветании страны, считает Давыдов. Кроме того, сократятся экономические потери, связанные с курением и его последствиями. Данные инициативы также помогут правительству реализовать стратегический план по борьбе с курением гораздо быстрее, отмечает автор.

Однако без поддержки государства реализовать такую инициативу будет невозможно. Поэтому Давыдов надеется на поддержку со стороны властей.

Проект «20 идей по развитию России» был сформулирован Дмитрием Давыдовым в 2016 году. В пандемию автор дополнил инициативы новыми идеями. Все они написаны из гуманистических соображений и направлены на улучшение жизни россиян, подчеркивает автор.