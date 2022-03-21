Премьер Пакистана похвалил Индию за покупку нефти у России

Натянутые, мягко говоря, отношения между Индией и Пакистаном давно и всем хорошо известны. Тем сенсационнее похвала в адрес Нью-Дели и премьер-министра Индии Нарендры Моди, прозвучавшая из уст его коллеги Имрана Хана. Как сообщает Geo News, глава правительства Пакистана похвалил Индию и ее руководство за проведение «независимой внешней политики» в отношении кризиса на Украине. Индия, заявил Имран Хан на митинге в Малаканде, провинция Хабьер-Пахтунхва, дружит не только с США в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad), но и покупает нефть у России несмотря на то, что Соединенные Штаты объявили эмбарго на российские энергоносители, включая нефть.
«Сегодня я хочу похвалить Индию, которая всегда проводила независимую внешнюю политику,- заявил Хан, у которого, кстати, большие неприятности и которого ждет вотум о доверии в парламенте Пакистана.- Сегодня она состоит в союзе с США в Quad. Но продолжает утверждать свой нейтральный статус… Несмотря на опасность попасть под санкции она также покупает нефть у России. Политика Индии заключается в обеспечении благосостояния и благополучия для индийского народа».
Хан подчеркнул, что он тоже радеет за пакистанский народ и что и он, и Пакистан никогда ни перед кем еще не кланялись.
По словам премьер-министра Пакистана, послы европейских стран уговаривали его пойти против России, но он отказался это делать, потому что уверен, что поддержка Евросоюза в этом вопросе ничего не даст Пакистану.
Кстати, схожее заявление Имран Хан сделал и на митинге в Вехари, провинция Пенджаб, еще 6 марта. Тогда он назвал «недипломатичным» заявление послов ЕС, призывающее Пакистан осудить действия России на Украине.
«Кто-нибудь из вас разорвал торговые отношения с Индией или выступил против ее незаконных действий?»- цитирует его заявление двухнедельной давности Dawn.
Имран Хан, напомним, посетил Москву с официальным визитом 24 февраля, в день начала спецоперации. Он заявляет, что сожалеет о конфликте, но хочет сохранить нейтралитет.
Напомним, 4 марта Пакистан и Индия вместе с 11 другими странами воздержались на голосовании в Совете по правам человека ООН (UNHRC) по резолюции, призывающей создать международную комиссию, которая будет расследовать спецоперацию России на Украине.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что правительство ведет переговоры о покупке российской нефти по дисконтной цене с высокопоставленными чиновниками из России. Причем, скорее всего, расплачиваться за российскую нефть Нью-Дели будет рупиями. Предполагается создать механизм расчетов в национальных валютах для того, чтобы обойти западные санкции против России.
Сам Исламабад, кстати, тоже продолжает взаимовыгодное сотрудничество с Москвой. Пакистанцы, например, планируют построить, сообщает Financial Times со ссылкой на министра финансов Пакистана Шауката Тарина, вместе с Россией газопровод «Пакистанский поток». Этот проект также называют газопровод «Север-Юг», потому что по нему сжиженный газ будет идти из порта Карачи на юге страны на север.