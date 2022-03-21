Премьер Пакистана похвалил Индию за покупку нефти у России

Натянутые, мягко говоря, отношения между Индией и Пакистаном давно и всем хорошо известны. Тем сенсационнее похвала в адрес Нью-Дели и премьер-министра Индии Нарендры Моди, прозвучавшая из уст его коллеги Имрана Хана. Как сообщает Geo News, глава правительства Пакистана похвалил Индию и ее руководство за проведение «независимой внешней политики» в отношении кризиса на Украине. Индия, заявил Имран Хан на митинге в Малаканде, провинция Хабьер-Пахтунхва, дружит не только с США в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad), но и покупает нефть у России несмотря на то, что Соединенные Штаты объявили эмбарго на российские энергоносители, включая нефть.

«Сегодня я хочу похвалить Индию, которая всегда проводила независимую внешнюю политику,- заявил Хан, у которого, кстати, большие неприятности и которого ждет вотум о доверии в парламенте Пакистана.- Сегодня она состоит в союзе с США в Quad. Но продолжает утверждать свой нейтральный статус… Несмотря на опасность попасть под санкции она также покупает нефть у России. Политика Индии заключается в обеспечении благосостояния и благополучия для индийского народа».