Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая

На юге Китая потерпел крушение лайнер Boeing 737 с 133 пассажирами на борту. Новость сообщило Центральное телевидение Китайской Народной Республики.

«Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел аварию в уезде Тэн городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района Китая», - говорится в публикации.

Информации о погибших и раненых СМИ не сообщает, начались поисково-спасательные операции. Известно, что на месте крушения начался лесной пожар.

Как сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу, информации о том, что на борту разбившегося лайнера находились граждане России, нет.

