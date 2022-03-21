Продавцам социально значимых товаров снизят комиссию за эквайринг

Банк России принял решение временно установить максимальное значение эквайринговых комиссий на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. Комиссия за эквайринг — это процент от стоимости товара или услуги, которую банк взимает при каждой покупке по карте. Ее уровень зависит от типа карты или вида деятельности предприятия и сейчас находится в диапазоне 1,2–2,2%, уточнили в ЦБ.

«Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

К социально значимым регулятор отнес торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России смягчает с 1 апреля обязательные резервные требования, а также устанавливает коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций. Так, для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов уменьшаются с 2% до 1% по всем категориям обязательств в рублях.

