Red Wings объявила о запуске рейсов из Владикавказа в Екатеринбург

Авиакомпания Red Wings 4 апреля начнет осуществлять полеты из Владикавказа в Екатеринбург.

Об этом со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Владикавказ» (входит в состав холдинга «Новапорт» Романа Троценко) сообщает «Интерфакс».

«По многочисленным просьбам мы открываем новое направление — рейсы в Екатеринбург», — говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы будут производиться по понедельникам с 4 апреля по 24 октября включительно.

Red Wings входит в число крупнейших по пассажиропотоку российских авиакомпаний; базовые аэропорты перевозчика — «Домодедово» (Москва), «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск), «Пулково» (Санкт-Петербург), а также подмосковный «Жуковский». Через лизинговую «Ильюшин финанс Ко» компания контролируется госкорпорацией «Ростех».

Ранее «Эксперт» писал о том, что Red Wings объявила о запуске авиарейсов из Екатеринбурга в Казахстан. Самолеты авиакомпании начали летать из столицы Урала в два города республики — Алма-Ату и Нур-Султан.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило запрет на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга России 24 февраля, после начала спецоперации РФ в Украине. Зона для полетов на юге России была признана небезопасной для гражданских воздушных лайнеров. Ограничение продлевалось несколько раз. Мера распространилась на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

На прошлой неделе временное ограничение работы воздушных гаваней на юге РФ было продлено до 26 марта. Уточняется, что аэровокзал Сочи продолжает работать в штатном режиме как временный хаб. Для организации перевозки пассажиров авиакомпаниям также рекомендуется использовать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.