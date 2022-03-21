Регулятор смягчит обязательные резервные требования для банков

Банк России смягчает с 1 апреля обязательные резервные требования, а также устанавливает коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций. Так, для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов уменьшаются с 2% до 1% по всем категориям обязательств в рублях, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций устанавливаются единые нормативы обязательных резервов в размере 2% по всем категориям обязательств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов устанавливаются в размере 1% по всем категориям обязательств в валюте Российской Федерации и 2% по всем категориям обязательств в иностранной валюте», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Коэффициенты усреднения обязательных резервов остаются без изменений: для банков с базовой и универсальной лицензиями — в размере 0,9; для небанковских кредитных организаций — в размере 1,0.

Ранее «Эксперт» писал, что оперативность, с которой Банк России в последнее время принимает решения по регулированию финансового рынка, говорит о том, что даже введенные жесткие санкции не стали сюрпризом для регулятора. Похоже, что санкционные решения просчитывались заранее, и теперь регулятор действует просто по разработанному шаблону, на каждый ход Запада отвечая своим заранее принятым решением с такими же хорошо просчитанными последствиями.