Рекордсмен среди руководителей регионов заявил о кончине капитализма в России

Заявление было сделано в рамках доклада о развитии российского АПК, представленного в конце минувшей недели на конференции PROMEAT INDUSTRY 2022 в Белгороде. Главный тезис выступления сжато можно сформулировать так: то, что мы считали капитализмом, закончилось.

Указано на это положение вещей было на вполне конкретном примере. Для иллюстрации вниманию аудитории был предложен американский кейс времен Великой депрессии, спроецированный на текущую ситуацию в РФ. В 2021 году в России было произведено около 4,9 млн тонн свинины, а чистая прибыль производителей около 150 млрд рублей. Таким образом, согласно расчетам Евгения Савченко, примерная рентабельность бизнеса свиноводов составила 30 процентов.

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«Что сделал “товарищ” Рузвельт в 1929 году? Сейчас у нас ситуация не чуть не проще, чем была тогда в Соединённых Штатах. Он сказал, что все с определенного момента должны начать работать с рентабельностью в 10 процентов. И в стране все начали так работать», — заявил Евгений Савченко.

По его мнению, сокращение рентабельности за счет перераспределения средств, часть которых следует направить на повышение заработной платы сотрудникам и снижение цен на продукт, пойдет на пользу и агропромышленному комплексу, и всей экономике России.

«Если сейчас в отрасли средняя зарплата 40 тысяч рублей, нужно повысить ее до 80 тысяч рублей. И это самый главный инвестиционный ресурс, поскольку люди выступают инвесторами, когда идут за покупками. Нельзя допустить падения спроса», –— подчеркнул Евгений Савченко, добавив, что сохранение устойчивости трудовых коллективов, члены которых должны быть «комфортно себя чувствующим средним классом», является важнейшей задачей, для решения которой следует применять такие инструменты, как введение корпоративной ипотеки и поддержку предпринимательских инициатив работников.

Помимо людей, как сообщило Агентство Бизнес Информации, Евгений Савченко предложил позаботиться и непосредственно о земле, на которой работают аграрии, и плодородную силу которой необходимо повышать. Он отметил, что программа биологизации почвы в России есть, но реализуется не слишком интенсивно.

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Также представителям сельскохозяйственной отрасли было предложено проанализировать, что они сами могли бы производить в рамках импортозамещения — материально-техническое обеспечение, препараты для ветеринарной практики, вакцины, семена, корма, удобрения.

«Музыки уже нет, а мы всё еще танцуем»

Все эти меры вместе, по сути, являются необходимыми для перехода от капитализма, в парадигме которого в последние десятилетия функционировали как аграрии, так и российский бизнес в целом, к иному способу ведения дел, альтернативой которому в текущих условиях будет лишь деградация хозяйств. Евгений Савченко акцентировал внимание участников конференции, что «капитализм закончился уже давно».

«Первый сигнал нам был дан два года назад в виде пандемии короновируса. Музыки уже нет, а мы всё еще танцуем. Второй сигнал нам дан 24 февраля. И это даже более серьезный сигнал. Мы переходим на новую матрицу мироустройства. Значит, и вся наша экономика должна быть подчинена этой новой матрице», — подытожил Евгений Савченко.

Напомним, что Евгений Савченко на протяжении 27 лет — с 1993 по 2020 годы — являлся губернатором Белгородской области. Это национальный рекорд по сроку нахождения на таком посту. Кстати, нынешний сенатор неоднократно переизбирался на должность главы региона его населением. В одной из компаний соперником Савченко был Владимир Жириновский. Под руководством губернатора-рекордсмена, как полагают многие эксперты, Белгородчина стала одним из самых экономически успешных аграрных регионов страны.

Отраслевая конференция PROMEAT INDUSTRY 2022 была организована в Белгороде торговым домом «Агро-Белогорье». Ведущие российские производители мясной продукции обсудили ситуацию, перспективы и тенденции дальнейшего развития отечественного рынка.

