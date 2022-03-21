Росавиация разрешила компании «Азимут» выполнять новые рейсы в ОАЭ, Турцию, Израиль и Египет

Российская авиакомпания «Азимут», базирующаяся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар), получила допуск к выполнению ряда международных рейсов. Среди новых направлений перевозчика — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Египет, Израиль, а также Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Как говорится в приказе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), компания теперь может осуществлять полеты из Москвы, Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи в Дубай (ОАЭ) и Стамбул (Турция). Из Минеральных Вод и Сочи самолеты перевозчика будут совершать рейсы в турецкую Анталью. В Египет «Азимут» будет летать из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод в Хургаду и Шарм-эш-Шейх; в Тель-Авив (Израиль) компании разрешили производить рейсы из Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Кроме того, авиаперевозчику дали допуск к выполнению рейсов из аэропортов юга России в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Из Москвы лайнеры «Азимута» будут летать в Баку, Нур-Султан и Ташкент, а из Санкт-Петербурга — в Ереван.

Ранее «Эксперт» сообщал, что временное ограничение работы ряда воздушных гаваней на юге РФ продлено по решению российских авиационных властей до субботы, 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика», управляющей аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи. Уточняется, что аэровокзал Сочи продолжает работать в штатном режиме как временный хаб. Для организации перевозки пассажиров авиакомпаниям также рекомендуется использовать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило запрет на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга России 24 февраля, после начала спецоперации РФ в Украине. Зона для полетов на юге России была признана небезопасной для гражданских воздушных лайнеров. Ограничение продлевалось несколько раз. Мера распространилась на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.