Роспотребнадзор: ношение масок в поездах остается обязательным

Ношение масок в железнодорожных поездах остается обязательным, несмотря на снятие ряда коронавирусных ограничений.

Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, передает «Интерфакс».

«На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным», — указывается в сообщении.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила о снятии ограничений для пассажиров, в том числе об отмене требования носить маски в поездах дальнего следования и на вокзалах. На сайте РЖД был опубликован документ управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о поэтапном снятии ограничений в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 21 марта, за сутки в России выявлено 28 709 случаев COVID-19. Скончались 409 зараженных коронавирусом. Госпитализированы за последние 24 часа около 2,2 тысячи инфицированных — на 14,3% меньше, чем днем ранее.

На прошлой неделе в Москве на фоне улучшения ситуации с коронавирусом отменили масочный режим. Кроме того, столичные власти сняли требования по регулярному измерению работникам предприятий и организаций температуры и по установке разделительных перегородок на рабочих местах.