Российские военные нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области

Российские военные ликвидировали более 80 иностранных наемников и националистов на Украине минувшей ночью, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ночь на 21 марта высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и формирований украинских националистов на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», - сказал генерал-майор.

Военный сообщил, что также были обстреляны склад боеприпасов и штаб механизированной бригады близ села Селец.

В общей сложности за ночь было поражено 44 военных объекта, среди которых четыре командных пункта, шесть комплексов «Бук М-1» и четыре склада оружия. Российская ПВО смогла поразить еще два украинских беспилотника, которые двгались в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны.

В общей сложности, по словам Конашенкова, с начала спецоперации было уничтожено 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 реактивных системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и минометов, 1284 единицы специальной военной техники.

Российские военные проводят спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Это началось через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на запросы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

