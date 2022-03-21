Российские военные вытеснили нацбаты из пригорода Киева

Подразделения российских десантников оттеснили бойцов украинских нацбатальонов с окраин Киева. Новость сообщает Минобороны РФ, снабдив информацию видео.

"Подразделения ВДВ России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих сил национальной безопасности и Вооруженных сил Украины, которые, отступая, бросили танки, бронетранспортеры, много стрелкового оружия, противотанкового оружия и боеприпасов к ним", - говорится в сообщении ведомства.

На кадрах можно увидеть ангар с трофейными танками. Из видео материалов следует, что нацбаты бросили по меньшей мере пять машин Т-64БВ и Т-72Б. Российские военные также изъяли гранатометы немецкого производства "Панцерфауст-3", украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и ПЗРК "Игла-1".

Также было изъято большое количество стрелкового оружия, среди которого пистолеты-пулеметы, состоявшие во время Второй мировой войны на вооружении у солдат вермахта.

Вся военная техника передана военным подразделениям ЛНР и ДНР.