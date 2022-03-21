Рынок ОФЗ устоял, рубль подорожал на 0,8%

Некоторые аналитики ранее предполагали, что в первый день открытия торгов ОФЗ котировки многих бумаг ждет очень сильная просадка. Но ничего критичного не произошло: на пике Индекс Мосбиржи гособлигаций терял 9,4%, а к закрытию просадка сократилась до 5,5%. Для данного индикатора в спокойное время это была бы очень большая величина, но 24 февраля Индекс рухнул гораздо больше — на 18%.

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В целом возобновление торгов рублевыми обязательствами Минфина РФ можно назвать успешным. Даже подавляющее большинство «коротких» бумаг со сроком погашения до 2-х лет закрыли день под доходность гораздо ниже ключевой ставки Банка России, которая сейчас составляет 20% годовых. Обычно ставка ЦБ служит индикатором доходности ОФЗ.

Таким образом, особого желания продавать госбумаги нет. Отчасти это связано с тем, что регулятор разрешил возобновить торги ОФЗ только тогда, когда миновала фаза острой нехватки ликвидности в финансовом секторе.

Трейдеры также говорят, что по отдельным выпускам в биржевом «стакане» наблюдались аномально большие заявки на покупку. Возможно, это на рынок вышли либо Банк России, либо Фонд национального благосостояния — с целью не допустить обвала цен и дальнейшей паники.

Первые торги после 3-недельного перерыва завершились по ценам, соответствующим доходностям от 13% годовых для ОФЗ со сроком погашения более 7 лет, до 17,2% по бумаге с погашением в декабре 2022 г.

Успешное возобновление торгов госбумагами дает надежду, что скоро Банк России разрешит и торги акциями.

В целом же складывающаяся картина говорит о том, что никто не ставит под сомнение платежеспособность российского Минфина, а участники торгов закладывают в цены скорое снижение ключевой ставки Банка России. Не исключено, что спрос на ОФЗ будет возрастать с ростом финансовой ликвидности в стране, в том числе и из-за того, что вложения в валютные долговые инструменты несут повышенный риск — западные контрагенты могут в любой момент их заблокировать, как это произошло с резервами Российской Федерации.

ОФЗ поддержали рубль

Новая неделя на валютном рынке началась с небольшого ослабления рубля, хотя в первые минуты торгов прошла сделка по котировкам 101,09 руб. за доллар. Но это можно считать аномальным явлением в тот момент, когда основные участники торгов еще не выставили свои заявки.

Росту рубля препятствуют усиление политического противостояния России со странами Запада и намерение Евросоюза ввести новые санкции. Наибольшим риском является отказ Европы от закупок российской нефти. По оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, это приведет к росту цен на нефть до $300 за баррель, но далеко не факт, что на Западе экономика возобладает над эмоциями.

Однако успешные торги на рынке ОФЗ позволили рублю развернуться, и завершить день ростом к доллару на 0,8%, до 104 руб. расчетами «завтра».

В целом сегодня волатильность торгов была очень низкой при средних оборотах. Возможно, рубль ищет некоторое временное равновесие после сильного укрепления на прошлой неделе. При этом дальнейший рост цен ОФЗ может сподвигнуть крупных игроков начать сокращать свои валютные запасы из-за страха не успеть купить госбумаги под привлекательные доходности.

Если политическая ситуация не будет ухудшаться, то рубль продолжит отыгрывать фундаментальную силу и в паре с долларом попробует на прочность отметку 100.