РЖД отменили коронавирусные ограничения в поездах дальнего следования и на вокзалах

В РЖД объявили о снятии связанных с COVID-19 ограничений для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах.

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах железных дорог», — приводит ТАСС сообщение компании.

Как рассказали в холдинге, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки, также больше нет необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах. Вместе с тем РЖД продолжат осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 21 марта, за сутки в России выявлено 28 709 случаев COVID-19. Скончались 409 зараженных коронавирусом. Госпитализированы за последние 24 чала около 2,2 тысячи инфицированных — на 14,3% меньше, чем днем ранее.

На прошлой неделе в Москве на фоне улучшения ситуации с коронавирусом отменили масочный режим. Кроме того, столичные власти сняли требования по регулярному измерению работникам предприятий и организаций температуры и по установке разделительных перегородок на рабочих местах.

Ранее «Эксперт» писал о том, что новый вариант SARS-CoV-2 под названием «стелс-омикрон» может вызвать и новую волну COVID-19. Однако, несмотря на то, что новая разновидность «омикрона» продолжает распространяться по стране, оснований для панических настроений нет: новый штамм вряд ли повлияет на возможные сроки окончания пандемии. Также нет оснований опасаться и повышения смертности от «стелса».