С Хуанхэ выдачи нет: почему Китай не поможет Штатам против России

Украинский кризис становится звездным часом китайской внешней политики. Никогда раньше столько уважаемых и не очень лидеров не звонили китайскому лидеру и не просили его о помощи в решении международного конфликта. И если на регулярные звонки украинского президента Владимира Зеленского в Пекине могут не обращать внимание, то Джозефу Байдену отвечать приходится.

Так, на днях американский лидер поговорил со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем. Если судить по американским СМИ и пресс-релизам Белого дома, то Вашингтон то ли просил, то ли требовал от Пекина не поставлять оружие России (которое Москва якобы запросила), а также в принципе не помогать Кремлю обходить западные санкции. И, опять же, если верить западным СМИ, Китай как минимум прислушался к этим просьбам/требованиям.

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У китайских СМИ, однако, другая точка зрения. Они пишут о том, что Поднебесная всегда за мир и согласие, однако она не поддастся давлению Вашингтона и не будет рвать отношения с Москвой. Судя по всему, китайская позиция куда ближе к истине.

Прежде всего, потому, что, по словам министра иностранных дел КНР Ван И, в украинском кризисе Китай находится на правильной стороне истории, и его позиция соответствует пожеланиям большинства стран. И это действительно так. Правильной стороной истории в моменте смены исторических эпох (в данном случае перехода от однополярного мира к многополярному) является дистанцирование от «падающей стены» — ведь те, кто окажется с ее стороны, будут погребены под осколками. А таковая стена сейчас именно американская: вне зависимости от успешности санкционного давления Запада против Москвы Кремль уже показал, что американского порядка больше нет, что он рухнул под тяжестью американского эго и недальновидности.

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Что же касается «позиции большинства стран», то действительно, большая часть государств мира (даже союзники США из Залива — Саудовская Аравия и Эмираты) либо заняли нейтральную позицию, либо втихую поддерживают Российскую Федерацию, которая своими действиями разрушает однополярный мир. Показывает, что Соединенные Штаты не всесильны, и что им можно сопротивляться. Высоко оценивает свои национальные интересы и демонстрирует готовность их защищать. То есть поступает так, как хотели бы поступать эти государства — да не могут из страха перед Вашингтоном.

Юань уходит в мир

Но с аналитической точки куда важнее то, что позиция КНР в украинском конфликте соответствует национальным интересам самого Китая. Происходящие ныне события создают для Пекина новые возможности.

Так, Россия своими руками разрушает тот самый американский миропорядок, в рамках которого США пытаются не только сдерживать Китай, но и сколачивать против него глобальную коалицию. Спецоперация Кремля против Украины (которую втянули в антироссийскую коалицию) демонстрирует некоторым американским союзникам реальную расстановку сил, и в том числе неготовность США защищать их в случае, если они пойдут на конфронтацию с Пекином. Тем самым, резко снижается интерес к участию в различных антикитайских проектах и коалициях. Причем интерес как у малых стран, так и у достаточно больших — в частности, той же Южной Кореи. В идеале, конечно, интерес должен упасть и у Тайваня, одновременно с повышением расположенности к реинтеграции в Китай на пекинских условиях.

Кроме того, Россия отвлекает на себя значительное количество американских ресурсов. Если Трамп и затем Байден пытались минимизировать американские расходы на ближневосточном и восточноевропейском театрах для концентрации всех сил на сдерживании КНР, то теперь Америка вынуждена возвращать фокус внимания на Россию, развязывая тем самым руки Пекину для решения его восточноазиатских проблем.

Еще одним бонусом является демонтаж основ американской мощи самими Соединенными Штатами. Попытка использовать доллар — единую, фактически, мировую валюту — для давления на Россию привела к резкому падению доверия к нему, да и к другим подконтрольным США и Западу мировым финансовым институтам, а также продуктам глобализации. То есть, к настоящим столпам, на которых зиждется могущество США в мире. И на фоне этого глобального падения доверия Китай пытается добиться «глобализации» своих собственных институтов — в частности, того же юаня. Причем речь идет не только о торговле с Россией — если верить The Wall Street Journal, Китай и Саудовская Аравия в ближайшее время могут договорится о переводе как минимум части экспортируемой в КНР саудовской нефти на юани. А это уже серьезный удар по доллару как инструменту глобальной торговли.

Занимать и направлять

Также не стоит забывать экономический фактор. Уход ряда западных технологических компаний с российского рынка (пусть даже временный) создает колоссальное окно возможностей для китайских производителей. Если они этим окном воспользуются, то Пекин получит многомиллионный рынок, с которого его вытеснить будет ой как непросто — ведь, по сути, многие пользователи сейчас предпочитают западные гаджеты китайским лишь потому, что с недоверием относятся к последним. Вынужденное пользование ими в течение нескольких месяцев вполне способно это недоверие развеять.

Наконец, товарищ Си не может себе позволить игнорировать китайское общественное мнение, которое в украинском вопросе однозначно пророссийское. И прежде всего, речь идет о молодежи: по данным The New York Times, в китайском интернете огромное количество пользователей открыто поддерживает Россию. В российском сегменте иногда делают репосты фотожаб и картинок из Китая, мотив которых примерно один и тот же: Россия ставит на место обнаглевших от собственной безнаказанности американцев.

И зачем Китаю жертвовать этими возможностями? Ради чего — чтобы помочь своим противникам разрушить российское копье, направленное в сердце их глобального доминирования? Для того, чтобы испортить отношения с Москвой, от которой во многом зависит судьба китайских интересов в Восточной Азии? Для того, чтобы перечеркнуть собственные планы по превращению КНР в глобального лидера? Вряд ли товарищ Си на это пойдет.

Конечно, Китай не будет оказывать Москве полную и официальную военно-техническую и экономическую помощь — первая Кремлю и не нужна, а на пути второй стоят интересы китайских компаний на американском рынке. Однако Пекин сделает все для него возможное для того, чтобы российское, а не американское копье достигло своей цели.