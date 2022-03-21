Саудовская Аравия отказалась гарантировать поставки нефти

Саудовская Аравия не будет нести никакой ответственности за нехватку поставок нефти на мировые рынки после нападений на ее нефтяные объекты со стороны ополчения хуситов Йемена, сообщает эмиратское издание Thenationalnews.com со ссылкой на королевство в понедельник.

В воскресенье йеменские повстанцы-хуситы нанесли один из своих самых интенсивных ударов беспилотниками и ракетами по критически важным энергетическим объектам Саудовской Аравии, вызвав пожар на одном объекте и временно прекратив добычу нефти на другом.