Саудовская Аравия отказалась гарантировать поставки нефти

Саудовская Аравия не будет нести никакой ответственности за нехватку поставок нефти на мировые рынки после нападений на ее нефтяные объекты со стороны ополчения хуситов Йемена, сообщает эмиратское издание Thenationalnews.com со ссылкой на королевство в понедельник.
В воскресенье йеменские повстанцы-хуситы нанесли один из своих самых интенсивных ударов беспилотниками и ракетами по критически важным энергетическим объектам Саудовской Аравии, вызвав пожар на одном объекте и временно прекратив добычу нефти на другом.
Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила, что хуситы атаковали завод по производству сжиженного газа Aramco в порту Янбу в Красном море, нефтехранилище в Джидде, опреснительный комплекс в Аль-Шукайке на побережье Красного моря и нефтяной объект Aramco в южном пограничном городе Джазана и ряд других объектов.
«[Атаки хуситов] привели к серьезным последствиям для секторов добычи и переработки, влияя на производственные возможности королевства и его способность выполнять свои обязательства, что, без сомнения, подрывает безопасность и устойчивость поставок энергии на мировые рынки», - говорится в заявлении королевства.
После удара по саудовским объектам цены на нефть подскочили, так как опасения по поводу перебоев с поставками усилились.
В понедельник нефть марки Brent подорожала на 4,6% и торговалась на уровне 112,90 доллара за баррель в 14:16 мск, в то время как WTI, торговался на 4,65% выше на уровне 109,57 доллара баррель.