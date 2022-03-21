Сорок миллиардов на борьбу с безработицей

Кабмин опубликовал распоряжение от 18 марта 2022 года №537-р, согласно которому, свыше 39 млрд рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций. Документ подписал глава правительства Михаил Мишустин. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

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Большая часть суммы — свыше 25,5 млрд рублей — пойдёт на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

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Более 7 млрд рублей будет направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Такая мера коснётся 125 тысяч граждан.

Остальные средства — почти 6 млрд рублей — выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания ещё не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.

«Это лишь часть мер, которые Правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 17 марта.

Госсектор снова в роли локомотива

В условиях надвигающейся рецессии правительство предпринимает действенные шаги, призванные нивелировать влияние негативных общеэкономических факторов на социальную сферу, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Руководство страны все активнее берет на себя ответственность за занятость. В результате уже в ближайшей перспективе число людей, охваченных мероприятиями по регулированию рынка труда, увеличится в разы.

В отличие от предыдущего опыта прохождения кризисов, упор делается не только и не столько на выплаты пособий, сколько на стимулирование сохранения рабочих мест работодателями и организацию переподготовки специалистов, указывает эксперт. Причем, чисто социальный аспект разрабатываемых мероприятий увязывается с процессом технологической трансформации отечественной экономики. Субсидии государства на переобучение сотрудников организаций в соответствии с изменениями в их деятельности не только помогут сохранить рабочие места, но и в немалой степени будут способствовать перестройке всей национальной хозяйственной системы.

Этому же могло бы способствовать расширение занятости в государственном секторе и на предприятиях с государственным участием, продолжает Гожий. Тем более что именно госкорпорации призваны стать локомотивами преобразований в отечественной экономике. Организация подготовки кадров в соответствии с реальными потребностями в этих сферах с обязательным квотированием рабочих мест по возрастным категориям может стать серьезным подспорьем в создании эффективной системы регулирования рынка труда.

Важной эксперту представляется организация общественных работ и временной занятости, которые помогут сократить средний срок пребывания без работы. По-прежнему серьезной проблемой остается низкая мобильность рабочей силы. Это определяется как географической неравномерностью развития, так и неоднородностью социальной инфраструктуры. Частично компенсировать этот дисбаланс предполагается за счет выделения регионам дополнительных средств для поддержки рынка труда.

То, насколько хорошо работает хозяйственный механизм, определяется, помимо чисто производственной составляющей, и таким важнейшим фактором, как состояние рабочей силы. В этом смысле, уверен Анатолий Гожий, продолжительность и глубина спада отечественной экономики будет определяться не только чисто технической стороной модернизации материальной базы, но и тем, насколько состояние рынка труда соответствует потребностям экономики.

Быстрый рост занятости в государственном секторе и смежных секторах, а также значительные субсидии на сохранение рабочих мест (для предприятий, попавшим в трудное положение, или осуществляющих технологическую перестройку) — это меры, способные удержать открытую безработицу на низком уровне даже в условиях рецессии.

Число самозанятых будет расти

«Текущий кризис мы встретили с большим дефицитом рабочей силы, вызванным множеством факторов — от буйной цифровизации экономики, до оттока иностранной рабочей силы и демографической ямы, — указывает, в свою очередь, директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. — При этом не хватает не только IT-специалистов (минимум 500 тысяч человек, по последним данным Минфина), но и «синих воротничков» — линейных специалистов. А с учетом того, что рынок труда всегда реагирует с задержкой на внешние условия, в течение, как минимум, 2-3 ближайших недель процессы на рынке будут идти по инерции. Да, кто-то уже сейчас останавливает найм и присматривается, но многие компании продолжают рекрутинг, особенно по дефицитным позициям».

При этом, продолжает эксперт, есть вероятность того, что через два-три месяца на рынок труда хлынут дополнительные 200 тысяч человек, которые до того были заняты в компаниях, временно приостановивших свою работу. Поначалу они будут заполнять вакуум начала года, и программа стимулирования найма должна как раз этому способствовать. Так что в ближайшей перспективе каких-то шоковых ситуаций и роста безработицы на рынке труда не ожидается.

А вот рост числа самозанятых с большой вероятностью продолжится и даже нарастит темп, уверен Сухоставец. Многие компании в целях оптимизации расходов будут чаще «арендовать» кадры, закрывая производственную необходимость, возникающую в конкретный момент. При таком раскладе станет больше фрилансеров-самозанятых, сотрудничающих с несколькими заказчиками одновременно. Это подтверждает и прогноз по росту объема рынка фриланс услуг. В этом году рост ожидается на 15-20% по сравнению с 49 млрд долларов в 2021 году.