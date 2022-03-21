«СУЭК-Кузбасс» направил почти 4 млрд рублей на покупку карьерных автосамосвалов БелАЗа

АО «СУЭК-Кузбасс» направило 3,8 млрд рублей на приобретение 23 карьерных автосамосвалов БелАЗ.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, предприятие получит 22 машины грузоподъемностью 220 тонн и одну грузоподъемностью 130 тонн. Уточняется, что поставка новых автосамосвалов осуществляется по инвестпрограмме, направленной на обновление автопарка и отказ от аутсорсинга.

Техника поступает на «Разрезоуправление СУЭК-Кузбасс» в разобранном виде; доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Сборку самосвалов на промышленной площадке разреза «Заречный» производят специалисты предприятия «СУЭК-Кузбасс», а также сотрудники входящих в СУЭК Черногорского ремонтно-механического завода (Хакасия) и Бородинского ремонтно-механического завода (Красноярск).

«Благодаря вводу в эксплуатацию данных автомобилей на предприятии создается сотня дополнительных рабочих мест. Желающие получить специальность водителя автомобиля БелАЗ могут пройти обучение за счет средств предприятия», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что новые автосамосвалы отличаются, в частности, усовершенствованной комплектацией кабины. Машины оснащены системой видеообзора и пожаротушения с дистанционным включением, а также автоматической централизованной смазкой и телеметрическим контролем давления в шинах.

«СУЭК-Кузбасс» входит в холдинг СУЭК, который является крупнейшим производителем угля в России. СУЭК включает примерно три десятка угледобывающих предприятий и девять обогатительных фабрик и установок. Холдинг владеет терминалом в порту Ванино (Хабаровский край) и Мурманским морским торговым портом. На разрезах «Заречный» и «Заречный-Северный», входящих в «Разрезоуправление СУЭК-Кузбасс», в прошлом году было добыто свыше 6,4 млн тонн угля.

Ранее «Эксперт» сообщал, что продажи дорожно-строительной и спецтехники в России по итогам 2021 года достигли 22,49 тыс. единиц, что на 47% больше показателей 2020-го. В частности, хорошую динамику увеличения спроса продемонстрировали гусеничные экскаваторы, которые выросли на 56% до 6,61 тыс., гусеничные тракторы (+55% до 1,64 тыс.), а такой вид техники, как сочленённые самосвалы подскочили в продажах на целых 90% (до 321 единиц). Более сдержанный прирост показал такой вид техники, как погрузчики с бортовым поворотом (+27% до 1,57 тыс.) и колесные погрузчики (+38% до 3,25 тыс.).