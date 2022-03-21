Telegram стал лидером среди самых популярных мессенджеров в России

Доля Telegram в общем объеме трафика популярных в России мессенджеров за две недели марта увеличился до 63% по сравнению с аналогичным периодом февраля.

Об этом пишетТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Мегафон».

«За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца», — цитирует агентство сообщение компании. Отмечается, что доля WhatsApp сократилась с 48% до 32, доля Viber — с 5% до 4. Рост уровня востребованности Telegram специалисты объясняют ограничением доступа к другим приложениям и соцсетям.

Как уточняется в сообщении, сейчас Telegram является наиболее популярным мессенджером в 82 регионах России; исключением оказались Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, где по-прежнему чаще всего используют WhatsApp.

Также сообщается, что Telegram продемонстрировал ведущие показатели по суточному потреблению мобильного трафика. В среднем у отдельного пользователя приложения уходит на него около 100 Мб трафика, в то время как пользователи WhatsApp тратят 26 Мб в сутки, а отдающие предпочтение Viber — 8 Мб.

Сервис Telegram в последнее время становится все более востребованным по разного рода причинам. В январе «Эксперт» писал, что после того как Twitter и Facebook заблокировали бывшего президента США Дональда Трампа, а консервативная социальная сеть Parler была отключена от Интернета, склонная к радикализму часть американских правых «перетекла» в мессенджер, возглавляемый Павлом Дуровым. Приложение известно тем, что дает возможность почти любым каналам и группам существовать на своих просторах — за такую свободу и повышенную конфиденциальность Telegram полюбили не только в России, но и за границей. Даже блокировка мессенджера в 2018 году на территории РФ не смогла заставить пользователей отказаться от удобного приложения. Недавно Telegram преодолел отметку в 500 миллионов активных пользователей. По данным компании Sensor Tower, занимающейся аналитикой данных, приложение стало вторым по скачиваемости в США — так, 12 января Telegram заявил, что всего за 72 часа он привлек 25 миллионов новых пользователей. К Telegram, в частности, решили присоединиться лидеры Бразилии и Турции — они создали там официальные каналы наряду с уже существующими аккаунтами представителей многих других стран.