Тимченко вышел из совета директоров «Новатэка»

Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Новатэка» 21 марта по собственному желанию. Информацию передает пресс-служба компании. Ранее Евросоюз ввел новые санкции против ряда россиян, среди которых оказался и Тимченко, который не был включен в список утвержденных кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров компании.

«Новатэк сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко покинул Совет директоров Компании по собственному желанию с 21 марта 2022 года», - говорится в сообщении.

Западные страны, а также некоторые азиатские государства начали вводить санкции против России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой на Донбассе и Украине 24 февраля. В частности, Соединенные Штаты, Европейский союз, Соединенное Королевство и Канада внесли в черный список российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из этих лиц. Санкции включают замораживание счетов и активов, если таковые имеются, и запрет на въезд. В частности, итальянские власти арестовали яхту Тимченко за 50 миллионов евро.

