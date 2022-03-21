Товарный бизнес на маркетплейсах: как предотвратить ошибки и масштабироваться в условиях кризиса

Golden Duck – инвестиционная компания с опытом продвижения проектов в области товарного бизнеса. Мы подбираем взаимовыгодный формат сотрудничества в зависимости от ваших целей – это может быть полный или частичный выкуп вашей компании для совместного оперирования.

83% селлеров допускают типичные ошибки в кризис. В портфеле Golden Duck 7 собственных брендов, и мы не понаслышке знаем о расставленных граблях. В то же время, кризис – окно возможностей. Мы поможем выработать вам индивидуальную антикризисную стратегию, которая выведет ваш бизнес на маркетплейсах на новый уровень.

Как Golden Duck поможет вашему бизнесу?

Golden Duck предоставляет своим партнерам беспроцентный займ на развитие и расширение товарного ассортимента Независимый аудит для выявления точек роста. Мы укрепим ваши слабые стороны, проведя аналитику маркетинга, контента и дизайна, а также юридического и финансового блоков. Мы предоставим новых поставщиков, которые активно работают в условиях кризиса, чтобы вывести ваш товарооборот на новый уровень. Golden Duck позволит избавиться от рутины – задач по документообороту, бухгалтерским и финансовым отчётам – чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса. Широкий спектр маркетинговых возможностей: создание фирменного стиля, обновление карточек на маркетплейсах, поисковая оптимизация и привлечение трафика.

Мы рассматриваем сотрудничество в формате полного или частичного выкупа вашей компании и дальнейшего совместного оперирования товарным бизнесом. Условия инвестирования обсуждаются при личной встрече. Договорившись о них, мы проводим Due diligence и делаем коммерческое предложение.

Хотите эффективно воспользоваться окном возможностей? Наш менеджер на сайте Golden Duck https://gduck.ru/ расскажет вам как.

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