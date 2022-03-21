Товарный бизнес на маркетплейсах: как предотвратить ошибки и масштабироваться в условиях кризиса

Golden Duck – инвестиционная компания с опытом продвижения проектов в области товарного бизнеса. Мы подбираем взаимовыгодный формат сотрудничества в зависимости от ваших целей – это может быть полный или частичный выкуп вашей компании для совместного оперирования.
Новые реалии значительно повлияют на товарный бизнес: замедлятся сроки поставок, вырастут цены поставщиков, а сервисы аналитики не смогут предсказать радикально меняющиеся потребности покупателей.
83% селлеров допускают типичные ошибки в кризис. В портфеле Golden Duck 7 собственных брендов, и мы не понаслышке знаем о расставленных граблях. В то же время, кризис – окно возможностей. Мы поможем выработать вам индивидуальную антикризисную стратегию, которая выведет ваш бизнес на маркетплейсах на новый уровень.
Как Golden Duck поможет вашему бизнесу?
- Golden Duck предоставляет своим партнерам беспроцентный займ на развитие и расширение товарного ассортимента
- Независимый аудит для выявления точек роста. Мы укрепим ваши слабые стороны, проведя аналитику маркетинга, контента и дизайна, а также юридического и финансового блоков.
- Мы предоставим новых поставщиков, которые активно работают в условиях кризиса, чтобы вывести ваш товарооборот на новый уровень.
- Golden Duck позволит избавиться от рутины – задач по документообороту, бухгалтерским и финансовым отчётам – чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса.
- Широкий спектр маркетинговых возможностей: создание фирменного стиля, обновление карточек на маркетплейсах, поисковая оптимизация и привлечение трафика.
Мы рассматриваем сотрудничество в формате полного или частичного выкупа вашей компании и дальнейшего совместного оперирования товарным бизнесом. Условия инвестирования обсуждаются при личной встрече. Договорившись о них, мы проводим Due diligence и делаем коммерческое предложение.
Хотите эффективно воспользоваться окном возможностей? Наш менеджер на сайте Golden Duck https://gduck.ru/ расскажет вам как.
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