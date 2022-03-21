ЦБ опубликовал список банков для льготного кредитования МСП

Банк России опубликовал список банков — участников программы льготных оборотных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В него вошел 21 банк. Перечень будет пополняться по мере заключения соглашений с другими кредитными организациями, соответствующим требованиям регулятора, сообщается на сайте ЦБ.

«Программа позволяет бизнесу взять льготный кредит сроком до 1 года на пополнение оборотных средств или рефинансировать ранее полученный. Ставка не превысит 15% годовых для малых предприятий и 13,5% — для средних», — говорится в сообщении Центробанка.

Общий лимит фондирования банков по антикризисные программы льготного кредитования субъектов МСП составляет 675 млрд рублей. Банкам, участвующим в этих программах, ЦБ предоставляет фондирование до 30 декабря 2022 года по ставке 9,5% годовых.

В данный момент участниками программы льготного оборотного кредитования МСП являются: «Альфа-банк», «АК Барс», «БКС Банк», ВТБ, «Владбизнесбанк», «Держава», «Кредит Европа Банк (Россия)», «Левобережный», «Металлинвестбанк», «Международный финансовый клуб», «Национальный стандарт», «НБД-Банк», «Объединенный капитал», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», Сбербанк, «Совкомбанк», «Ури Банк», «ФК Открытие», «Хлынов», «ЦентроКредит».

Ранее «Эксперт» писал, что в России начинают действовать три программы льготного кредитования, ставки по которым не будут зависеть от изменения ключевой ставки Центробанка. Первая совместная с ЦБ РФ программа — «ПСК Антикризисная». Она предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Вторая — «ПСК Инвестиционная». По ней можно получить кредиты по ставке для среднего бизнеса — до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15%. Третья программа — «ПСК «Оборотная». По ее условиям, банки будут работать напрямую с ЦБ. Лимит программы — 340 млрд рублей, ставки: до 13,5% — для среднего бизнеса, до 15% — для малых и микропредприятий.