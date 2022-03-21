Центробанк сообщил об ускорении трендовой инфляции

Трендовая инфляция, которую Банк России начал рассчитывать в 2015 году для очистки динамики цен от разовых факторов, в феврале выросла до 6,42% с 6,12% в январе. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, повысилась до 6,98%, сообщили в ЦБ.

«Модифицированные показатели базовой инфляции выросли после стабилизации в последние месяцы. Рост аналитических показателей ценовой динамики отражает начавшийся в конце февраля ускоренный перенос в потребительские цены ослабления рубля и перебоев поставок, вызванных значительным изменением внешних условий для российской экономики», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор также отметил, что оперативные оценки динамики цен в начале марта указывают на значительное усиление инфляционного давления. На горизонте ближайших месяцев баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению регулятора, она может служить более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

Ранее «Эксперт» писал, что годовая инфляция в России ускорилась до 12,54%. За неделю, c 5 по 11 марта, потребительские цены выросли на 2,09% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. По данным Росстата, за отчетную неделю цены на плодоовощную продукцию поднялись на 4,8% против роста на 2,9% неделей ранее. Более всего подорожали помидоры (+12,27%) и бананы (+11,32%). Резко подорожал сахар — на 12,76% (неделей ранее — на 3,29%).