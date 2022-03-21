Ученые из Сибири готовы заместить импортные материалы для авиации

Сибирские ученые разработали более дешевую и быструю по сравнению с зарубежными аналогами технологию производства волокон из карбида кремния. Процесс необходим для создания композитор, которые используются для авиации и космонавтики. Новость передает Новосибирский государственный университет (НГУ).

В учебной организации пояснили, что в настоящее время ряд компаний из США и Великобритании разрабатывает большой ассортимент армирующих волокон для композитов. При этом для производства по их методам требуется много времени и денег.

"Наша технология позволяет получить высококачественное волокно из карбида кремния для космонавтики и авиации в короткие сроки и с меньшими затратами", - сообщает руководител. проекта, сотрудник кафедры прикладной физики физического факультета НГУ. Евгений Галашов.

Новосибирские ученые предложили более простую и экономичную технологию по сравнению с западной получения волокна из карбида кремния. Новый подход основан на химической реакции образования карбида кремния на поверхности непрерывной углеродной нити, которую погружают в раствор расплава кремния. Запуск промышленного производства по данному проекту сможет решить проблему импортозамещения волокна в России.

В конструкциях используются волокнистые композиционные материалы на основе жаропрочных титановых сплавов и керамических матриц, армированных карбидом кремния, дополняется в сообщении.