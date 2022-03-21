В Минздраве РФ объяснили нехватку некоторых препаратов

Возможная нехватка лекарств в российских аптеках может быть вызвана повышенным спросом на лекарства, сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на замминистра здравоохранения Сергея Глаголева.

«Возможные недостатки, которые мы видим на этапе продажи лекарств в аптеках, связаны не с прекращением поставок лекарств, не с прекращением поставок компонентов, нехваткой фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, а в основном с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны обычных потребителей», - отметил чиновник. Заявление прозвучало в ходе выступления на засединии Госдумы.

В свою очередь, задержки с закупкой лекарств или невыполнение обязательств по контрактам в основном связаны с логистическими трудностями, добавил представитель Минздрава.

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций против России импортные медицинские товары, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибьюторов подорожали на 20-70%, сообщили «Ведомостям» участники рынка. Ранее в крупнейшей российской интернет-аптеке Apteka.ru сообщили, что в московских аптеках заканчиваются иностранные лекарства постоянного применения.

