В первых за три недели торгах ОФЗ участвовало в пять раз больше физлиц, чем обычно

Количество частных инвесторов, совершивших сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) на Мосбирже в понедельник, в пять раз превысило средний дневной показатель января — февраля 2022 года, говорится в сообщении торговой площадки. Ранее Центробанк принял решение возобновить торги ОФЗ с 21 марта после трехнедельного перерыва.

«Сделки с облигациями заключили 91 профессиональный участник торгов и 82 тыс. частных инвесторов (среднедневное количество частных инвесторов, заключавших сделки с ОФЗ в январе-феврале 2022 года, составляет 17 тыс. человек). Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия – 16%», — сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Уточняется, что 21 марта с 10:00 до 11:00 проходил аукцион открытия по 55 выпускам ОФЗ, с 13:00 до 17:00 торги проходили в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме переговорных сделок.

Основной индикатора рынка — Индекс государственных облигаций (RGBI) — на открытии торгов снижался до 98,21 пункта, но по итогам дня вырос до 102,45 пункта (-5,53% к закрытию предыдущего торгового дня 25 февраля). Совокупный объем торгов ОФЗ составил 13,8 млрд рублей, из них 2,6 млрд рублей — в рамках аукциона открытия.

По итогам торгового дня доходности выпусков ОФЗ со сроками погашения через три года составили 15,3%, через пять лет — 14,6%, через 10 лет — 13,6%.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России принял решение 21 марта возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа РФ. ЦБ будет скупать рублевый госдолг в объемах, необходимых «для предотвращения рисков для финансовой стабильности». После стабилизации ситуации этот портфель облигаций планируется полностью продать.