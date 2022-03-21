СМИ: в России могут отказаться от прямых выборов губернаторов

Несколько российских губернаторов обратились к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность отказа от прямых выборов, начиная с сентября этого года. Новость сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Их подталкивает к этому в первую очередь изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против России на фоне военной операции России на территории Украины», — отмечают СМИ.

Как уточнили собеседники издания, в нынешней ситуации губернаторам становится очень сложно работать со спонсорами для организации предвыборной кампании. Кроме того, по мнению глав регионов, на выборы придется потратить немало денег, в том числе бюджетных.

Источники утверждают, что в настоящее время рассматриваются два сценария по отказу от прямых выборов. В одном из них глава региона будет избран депутатами законодательных собраний.

Тем не менее, в ряде субъектов РФ, где выборы должны состояться в сентябре 2022 года, эта информация не подтвердилась. Так, глава комитета законодательного собрания Кировской области Владимир Костин заявил, что такие поправки пока никто не вносил. Заместитель председателя Государственного Совета Удмуртии Александр Прозоров выразил мнение, что такие изменения неуместны.

Во втором случае рассматривается перенос выборов решением Центральной избирательной комиссии. Однако для этого необходимо, чтобы в регионе было введено чрезвычайное положение или режим повышенной готовности, сообщает издание. Что касается второго варианта, то он действует во всех регионах с начала пандемии коронавируса, напоминает автор статьи.