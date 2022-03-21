В России запретили Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность

Тверской суд Москвы признал экстремистской деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms, и запретил их на территории России, передает ТАСС. Иск подала Генпрокуратура РФ в связи с отказом компании Meta удалить призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

«Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta», — огласила постановление судья Ольга Солопова.

Она также отметила, что решение о запрете вступает в силу немедленно. Ранее на этом настаивала ФСБ РФ.

Как пояснил прокурор, на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp запрет не распространяется. Граждане и организации, которые пользуются Facebook и Instagram к ответственности за экстремизм привлекаться не будут.

«Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta», — заявил представитель прокуратуры.

Ранее «Эксперт» писал, что Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram на территории России. В свою очередь, СКР возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании, которая разрешила призывы к насилию против российских Вооруженных сил. В СКР квалифицировали такие действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

