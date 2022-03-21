В Сумской области Украины произошла утечка аммиака на химзаводе

На заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака. О происшествии сообщил глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий.

По его словам, инцидент произошел в 4:30 по местному времени (5:30 по Москве).

"Площадь поражения составляет около 2,5 километров. Населенные пункты, которые находятся под угрозой: село Новоселица", - написал Живицкий в Telegram-канале.

На месте происшествия продолжают работу аварийные бригады. Из-за направления ветра угрозы для города нет, отмечено в сообщении.

Пентагон, ив свою очередь заявил, что не видит признаков "прямой" химической атаки на Украине.

В минувшую субботу, 19 марта, глава Национального центра управления обороной генерал-полковник России Михаил Мизинцев заявил, что националисты на Украине готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Провокации им необходимы, чтобы обвинить в случившемся российских военных. В частности, на заводе "СумыХимПром" были заминированы хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае прибытия российских военных.