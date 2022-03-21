Возобновление торгов ОФЗ поддержит рубль

За выходные ничего особо негативно нового для России не случилось. Спекулянты продолжают сохранять позитивный взгляд на рубль. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США, число открытых спекулятивных позиций на падение курса рубля на фьючерсных площадках США по данным на начало прошлой неделе снизилось на 4%. На внебиржевом валютном рынке рубль стоит чуть дороже, чем на Московской бирже.

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Некоторым негативом, ограничивающим рост рубля, является очередное усиление антироссийской риторики и намерение Запада ввести очередной же пакет антироссийских санкций. В том числе, в Европе активно обсуждается вопрос о прекращении закупок российской нефти. Мировое энергетическое агентство, которое на прошлой неделе спрогнозировало снижение добычи нефти в России на треть в апреле, даже дало европейцам рекомендации на тему того, как избежать зависимости от российских углеводородов. Так, МЭА предлагает стимулировать отказ от автомобилей, снижение максимально разрешенной скорости, и даже запрет на использование автомобилей в городах 1 раз в неделю.

Но пока Европа продолжает покупать российские энергоносители. По данным организации «Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха» (CREA), с 24 февраля Европа закупила углеводородов из России на 16,75 млрд евро. В том числе газа куплено на 10,6 млрд, а нефти — на 5,7 млрд евро. Между тем, муссирование вопроса сокращения закупок российских углеводородов приводит к росту цен на нефть. Сегодня с утра «черное золото» подорожало на 3,7%, до $112 за баррель. По оценкам некоторых аналитиков, многие зарубежные контрагенты с неохотой берут российскую нефть, в результате чего спрэд российских сортов к эталонной марке BRENT достигает $20 за баррель, против обычных $2-4.

И тем не менее, высокие цены на углеводороды будут стимулировать укрепление рубля. А сегодня российская валюта получила еще одну среднесрочную поддержку: Московская биржа возобновила торги ОФЗ. С 10:00 до 11:00 мск торги прошли в режиме аукциона, а с 13:00 до 17:00 будут почти полноценные торги — без возможности осуществлять необеспеченные продажи госбумаг (шорты) и с сохранением запрета нерезидентам на продажу рублевых активов.

Ориентиром по доходности ОФЗ традиционно выступает размер ключевой ставки Банка России — это 20% годовых. Однако сегодня после длительного перерыва в торгах волатильность обещает быть высокой, и доходности отдельных бумаги могут краткосрочно взлететь в район 30% годовых.

Текущие доходности госбумаг выглядят очень привлекательно. Сейчас банки предлагают по депозитам ставку примерно в 20% годовых. Но такая ставка дается по вкладам на несколько месяцев. Покупка же ОФЗ позволит получать свыше 20% годовых на протяжении нескольких лет.

Интересно включение обязательств Минфина в портфели и в спекулятивных целях. Исходя из пятничной риторики Банка России, складывается впечатление, что регулятор пока не планирует дальше повышать ставку. Более того, многие эксперты ждут, что уже в мае ЦБР может начать агрессивно понижать ключевую ставку, поскольку ее нынешний высокий уровень сделал ставки по кредитам бизнесу и населению фактически запретительными.

При снижении ставки ЦБР пропорционально будут снижаться доходности ОФЗ и расти их цены. То есть можно будет заработать на курсовой разнице.

Нет никаких сомнений, что агрессивно начнут приобретать ОФЗ крупные институциональные инвесторы — паевые и пенсионных фонды. С повышением уровня ликвидности финансового сектора на рынок рублевого госдолга активнее будут выходить банки. Многие крупные финансовые игроки будут продавать валютные запасы, чтобы не упустить момент покупки госбумаг под «шоколадную» доходность, что будет укреплять курс рубля.

На этой неделе с большой вероятностью Банк России разрешит начать торги и корпоративными облигациями, а скоро и акциями. Это также снизит спрос на валюту. Поэтому не исключено, что на этой неделе курс российской валюты будет пытаться уйти ниже отметки 100 руб. за доллар.