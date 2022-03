Выплату купона по евробондам Evraz заблокировал банк-корреспондент Societe Generale New York

Выплата купона по евробондам Evraz заблокирована банком-корреспондентом Societe Generale New York по соображениям комплаенса.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Отмечается, что это потенциальное «событие дефолта».

Как поясняет в своем пресс-релизе Evraz, компания перечислила регулярный купонный платеж по еврооблигациям с погашением в 2023 году. Выплаты по купону приходятся на 21 марта, однако, по информации от платежного агента, которым выступает Bank of New York Mellon, London Branch, купонный платеж остается заблокированным по соображениям комплаенса со стороны Societe Generale New York.

В Evraz считают, что ситуация связана с попаданием под санкции Лондона ее крупного акционера, бизнесмена Романа Абрамовича. В компании напоминают, что Абрамович не имеет эффективного контроля в Evraz; сама же компания не находится под ограничениями, о чем она запросила подтверждение у британских регуляторов FCDO и OFSI, от которых в настоящий момент ожидает ответ.

Напомним, на прошедшей неделе Минфин России выплатил купон в валюте по двум выпускам евробондов России на сумму 117, 2 млн долларов. Таким образом, технический дефолт, предсказанный западными рейтинговыми агентствами, не случился.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Роман Абрамович продает английский футбольный клуб «Челси», которым владел 19 лет. Он заявил, что продажа не будет моментальной. «Мы будем соблюдать все необходимые процедуры. Я не стану просить клуб погасить долги, так как для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и к "Челси"». Долг, по данным СМИ, составляет около 1,5 млрд фунтов стерлингов. Бизнесмен рассматривает в качестве покупателей американских инвесторов. Он рассчитывает выручить 4 млрд долларов, притом что в 2003 году заплатил за клуб 140 млн.