ЕАЭС как источник стабилизации в условиях внешнего давления

ЕАЭС представляет собой глубокую форму экономической интеграции, выходящую за рамки либерализации торговли товарами и услугами. По степени интеграции ЕАЭС постепенно приближается к ЕС. К примеру, в рамках Союза реализуется согласованная транспортная политика, формируется общий финансовый и электроэнергетические рынки, но пока еще нет единой социальной и денежно-кредитной политики как в Европе. Такая степень интеграции дает больше возможностей для ответа на комплексный характер санкций, которые были введены в отношении России. Напомню, что они вводятся не только на уровне государств, но и сопровождаются отказами отдельных иностранных компаний работать на российском рынке и с российскими товарами, как, например, Maersk остановила прием заказов на перевозку контейнеров в Россию. В целом же, введённые санкции можно разделить на три крупных блока в зависимости от сферы охвата: санкции в отношении торговли; финансовых потоков и инвестиций; отдельных физических и юридических лиц.
Как ЕАЭС может помочь в минимизации возможных потерь от санкций?
Интеграционные процессы в рамках Союза можно разделить на 2 группы: углубление интеграции внутри ЕАЭС и развитие интеграции с внешними нейтральными партнерами. Исходя из этой логики предлагается выстраивать план действий по снижению возможных потерь.
Первое и наиболее очевидное направление — развитие взаимной торговли с партнерами по ЕАЭС посредством устранения препятствий на внутреннем рынке. По итогам 2021 г. объем взаимной торговли составил 72,6 млрд долл. США — это наибольшее значение с момента его создания. Определенную роль в достижении такой цифры сыграл ценовой фактор. Но важно отметить, что взаимная торговля стран Союза, в отличие от торговли с партнерами вне его, отличается меньшей долей минеральных продуктов, которая за 2015-2021 гг. снизилась с 33% до 21%, а в торговле с внешними партнерами составляет более 54%. Изменение структуры взаимной торговли в пользу товаров более высокого передела объясняется, прежде всего, углублением интеграции. В частности, за счет снижения негативного влияния нетарифных мер в торговле между странами, что достигается путем синхронизации национального регулирования, установления единых требований к продукции и т.д. Сегодня, по различным оценкам, на рынке ЕАЭС устранено до 30% всех препятствий. Устранение половины из оставшихся 70% может дать дополнительный прирост совокупного ВВП ЕАЭС в 0,5 п.п. или около 10 млрд долл.
Второе направление — развитие промышленной кооперации, причем как со странами ЕАЭС, так и с участием внешних партнеров. В первую очередь такие предприятия и проекты должны быть направлены на замещение готовых импортных товаров, которые пока еще замещены в незначительной степени. На уровне ЕЭК соответствующие решения уже принимаются. Так, например, 17 марта Совет ЕЭК обнулил ставки ввозных таможенных пошлин, в том числе, на промежуточные товары, используемые в производстве.
Третье направление — формирование альтернативных маршрутов импорта и экспорта товаров, с использованием таможенной территории государств-членов ЕАЭС. В частности, развитие международного транспортного коридора «Север-Юг».
Четвертое — развитие финансовой инфраструктуры или постепенное формирование общего финансового рынка для упрощения расчетов во взаимной торговле стран ЕАЭС и снижения рисков возникновения новых ограничений. Доля национальных валют во взаимной торговле сегодня велика. К примеру, удельный вес рубля в расчетах всего ЕАЭС превышает 70%. Поэтому решение о расширении использования национальных валют в торговле, скорее должно относится к внешним партнерам ЕАЭС, включая Китай и Индию, которые уже заявляли о такой возможности.
Развитие внешнего контура интеграции поможет и с переориентацией торговых потоков. Сегодня Союз имеет оформленные торговые соглашения с Вьетнамом, Сингапуром, Ираном, Сербией и непреференциальное с Китаем. Оцениваемый объем нереализованного экспортного потенциала российской продукции на альтернативные рынки стран, которые не вводили ограничения в отношении России, составляет 37 млрд долл. Около 14 млрд долл. приходится на рынок Китая, 4 млрд долл. — Индии, почти столько же — на рынок Турции, 2,3 млрд долл. — Египет, 1,4 млрд долл. — Узбекистан. Со всеми из указанных стран налажены контакты по линии ЕАЭС: с Индией планируются переговоры о зоне свободной торговли; с Египтом переговоры уже ведутся, а Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС. Стоит отметить, что указанные 37 млрд долл. не позволяют полностью покрыть объемы экспорта в страны, что ввели санкции в отношении России, но в то же время, действующие и планируемые санкции не предполагают введения полного запрета на торговлю с Россией.
Подводя итоги, в текущей ситуации ЕАЭС является одним из источников снижения потерь, вызванных санкциями. Однако для реализации его потенциала требуется ускорить процессы углубления интеграции внутри ЕАЭС. В текущих условиях такая инициатива должна основываться на прагматичных интересах партнеров.