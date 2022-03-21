ЕАЭС как источник стабилизации в условиях внешнего давления

ЕАЭС представляет собой глубокую форму экономической интеграции, выходящую за рамки либерализации торговли товарами и услугами. По степени интеграции ЕАЭС постепенно приближается к ЕС. К примеру, в рамках Союза реализуется согласованная транспортная политика, формируется общий финансовый и электроэнергетические рынки, но пока еще нет единой социальной и денежно-кредитной политики как в Европе. Такая степень интеграции дает больше возможностей для ответа на комплексный характер санкций, которые были введены в отношении России. Напомню, что они вводятся не только на уровне государств, но и сопровождаются отказами отдельных иностранных компаний работать на российском рынке и с российскими товарами, как, например, Maersk остановила прием заказов на перевозку контейнеров в Россию. В целом же, введённые санкции можно разделить на три крупных блока в зависимости от сферы охвата: санкции в отношении торговли; финансовых потоков и инвестиций; отдельных физических и юридических лиц.

Как ЕАЭС может помочь в минимизации возможных потерь от санкций?

Интеграционные процессы в рамках Союза можно разделить на 2 группы: углубление интеграции внутри ЕАЭС и развитие интеграции с внешними нейтральными партнерами. Исходя из этой логики предлагается выстраивать план действий по снижению возможных потерь.