Названы страны ЕС, которые выступили против эмбарго на российскую нефть

В понедельник министры иностранных дел Европейского союза разошлись во мнениях относительно введения санкций против энергетического сектора России, сообщает Reuters. Германия и Нидерланды выступили против введения эмбарго, мотивировав это тем, что блок слишком зависит от российской нефти.
«Вопрос нефтяного эмбарго — это не вопрос того, хотим мы этого или не хотим, а вопрос того, насколько мы зависим от нефти», — заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Германия импортирует много (российской нефти), но есть и другие страны-члены ЕС, которые не могут остановить импорт нефти незамедлительно. Если бы мы могли, мы бы сделали это автоматически», — сказала она, добавив, что блок вместо этого следует работать над уменьшением своей зависимости от Москвы в удовлетворении своих энергетических потребностей.
Европейские дипломаты отметили, что энергетика является одним из самых сложных секторов для введения санкций, потому что у каждой страны ЕС есть свои красные линии. «Санкции экспоненциальны», — приводит слова одного из источников Reuters. «Чем дальше, тем сложнее их усыновить», - добавил собеседник агентства.
По информации Reuters, Германия и Италия, которые зависят от российского газа, сопротивляются из-за и без того высоких цен на энергоносители. Для одних, включая Германию, Польшу и Данию, санкции в отношении угля являются красной чертой, а для других, таких как Нидерланды, нефть неприкосновенна.
При этом Москва предупредила, что такие санкции могут подтолкнуть ее к закрытию газопровода в Европу, что является еще одним потенциальным сдерживающим фактором.
Никакого решения о возможных энергетических санкциях на встрече министров иностранных дел в понедельник не планировалось, обсуждение будет продолжатся всю эту неделю в Брюсселе, в том числе с участием президента США Джо Байдена, который прилетит в Европу в среду.