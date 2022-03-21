Названы страны ЕС, которые выступили против эмбарго на российскую нефть

В понедельник министры иностранных дел Европейского союза разошлись во мнениях относительно введения санкций против энергетического сектора России, сообщает Reuters. Германия и Нидерланды выступили против введения эмбарго, мотивировав это тем, что блок слишком зависит от российской нефти.

«Вопрос нефтяного эмбарго — это не вопрос того, хотим мы этого или не хотим, а вопрос того, насколько мы зависим от нефти», — заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.