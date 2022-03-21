Евросоюз планирует закрыть порты для российских судов

Министр иностранных дел Словении Анж Логар заявил, что министры иностранных дел Евросоюза поддержат решение о закрытии портов для российских судов, также будет вынесен запрет на импорт энергоносителей из России, сообщает ТАСС.

Перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник он заявил, что главной темой сегодняшнего заседания совета МИД ЕС станет ситуация на Украине и спецоперация России.

«Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы будем усиливать санкции, закрывать порты. Мы также запретим импорт энергоносителей. Мы также покажем Украине четкую европейскую перспективу», - сказал Логар. По его словам, ЕС также направит своего специального представителя в Киев.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал его целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», привлечь к судебной ответственности всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирного населения» Донбасса.

