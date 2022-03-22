«Аэрофлот» объявил о запуске регулярных рейсов на Шри-Ланку

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 апреля начнет осуществлять регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка).

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании в телеграм-канале.

Отмечается, что полеты по данному направлению будут производиться три раза в неделю. На маршруте планируется задействовать самолеты Airbus А330.

После начала спецоперации РФ на Украине и объявления связанных с этим жестких санкций против Москвы Росавиация призвала авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов. В начале марта «Аэрофлот» отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Белоруссию. Позднее перевозчик сообщил о возобновлении полетов в Киргизию, Армению и Азербайджан, все они выполняются на российских SSJ100. Кроме того, со 2 апреля компания запустит рейсы в Тегеран (Иран). На них будут использоваться Airbus A321. Также сообщалось, что «Аэрофлот» увеличил количество регулярных рейсов в Мексику до двух раз в неделю.

Напомним, 1 марта, Вашингтон объявил о закрытии воздушного пространства США для всех без исключения российских самолетов. Евросоюз принял аналогичное решение 28 февраля. К нему присоединились Швейцария, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, Канада и Великобритания. Всего небо для России закрыли 36 стран. Россия ответила такой же мерой. «В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении Росавиации. В списке ведомства оказались Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония.