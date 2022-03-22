Банки начали резко снижать ставки по вкладам

После того, как Банк России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, некоторые российские кредитные организации резко понизили ставки по рублевым и валютным вкладам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга маркетингового агентства Marcs за период с 18 по 21 марта.

Так, банк ВТБ 19 марта понизил ставки по управляемому рублевому вкладу с возможностью пополнения и снятия сразу на 8%, до 14% при сроке три-шесть месяцев, по закрытому вкладу на шесть месяцев — на 5-5,39%, до 16-16,54%, по закрытому вкладу на три месяца — на 3-3,1%, до 18-18,27%.

Сбербанк тоже принял решение понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев: по управляемому вкладу — на 1-2%, до 7-14%, по закрытому вкладу — на 2-3%, до 10-18%, по комплексным вкладам со страхованием — на 2%, до 11,8-15%. Почта банк снизил ставку по рублевому закрытому вкладу сроком на три месяца на 2%, до 20%.

Российские банки понизили доходы и по валютным вкладам. Так, Сбербанк снизил ставки по закрытому вкладу в долларах на 1-2% при сроках три-шесть месяцев, до 1%. По закрытому вкладу в евро при сроке три месяца — на 1%, до 1%. Снижены также ставки по управляемому вкладу в долларах на 0,99-1% при сроках три-шесть месяцев, до 0,01-0,5% (при сумме от 100 тыс.) и по управляемому вкладу в евро — на 1% при сроке три месяца, до 0,5% (при сумме от 100 тыс.).

О снижении ставок по вкладам в долларах и евро сообщили также Альфа-банк (до 1%), МКБ (до 8%), Совкомбанк (до 6% в долларах, до 5% в евро), Тинькофф банк (до 3% в долларах, до 2% в евро), Промсвязьбанк (до 3% в долларах, 2% в евро) и «Открытие» (до 4% в долларах, 3% в евро).

Ранее «Эксперт» писал, что российские банки на фоне чрезвычайной ситуации из-за тотальных западных санкций резко повысили процент по вкладам физлиц: в рублях до почти 23%, в долларах до 8%, в евро – до 7%. Прежде всего, банки резво повысили проценты по вкладам, чтобы предотвратить «бегство вкладчиков». Причина очевидна: народ стал забирать депозиты. Банкам не хватает наличности, а чтобы продолжать работу, им приходится брать в долг у ЦБ уже по новой ставке — 20%. Тогда как бизнес и население по действующим кредитам выплачивают «ничтожные» по нынешним временам проценты, которые уже точно не покрывают огромный дефицит ликвидности банков.

