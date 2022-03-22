Глава Белого дома заявил, что российский комплекс «Кинжал» нельзя остановить

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с представителем бизнеса по ситуации на Украине признал, что российское гиперзвуковое оружие практически невозможно остановить, передает ТАСС.

Глава США таким образом прокомментировал применение российским военными на Украине гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал».

«Это, как вы знаете, весомое оружие. Но с той же боеголовкой, что и у любой другой ракеты, от нее мало что отличается, за исключением того, что остановить ее практически невозможно», - сказал Байден.

Ранее в Пентагоне заявили, что «сломали голову», пытаясь понять мотивы применения Россией гиперзвукового оружия.

В то же время руководители Пентагона заявили, что не могут ни «независимо подтвердить», ни опровергнуть заявление российских военных о применении ими «Кинжала» с целью уничтожения охраняемого украинского стратегического объекта.

