Эксперт рассказал о подводных камнях вкладов в юанях

На фоне валютной нестабильности многие россияне обратили внимание на китайский юань. Вклады в юанях в качестве альтернативы долларам и евро сейчас предлагают многие российские банки. Однако, несмотря на все преимущества этой резервной валюты, у нее есть и недостатки. Об этом рассказал агентству Прайм руководитель отдела инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

По его словам, экономика Китая сейчас больше, чем когда либо ориентирована на экспорт. Если случится новый кризис она может просто не справиться с поставками товаров в прежнем объеме. Также эксперт советует не забывать о давнем противостоянии между Соединенными Штатами и Китаем.

«Есть информация, что Китай в ближайшее время намерен решить территориальную проблему и аннексировать Тайвань. Это несет в себе большие геополитические риски и риск обвала юаня» , - объясняет эксперт.

Кроме того, многие китайские компании и банки обычно чрезмерно используют заемные средства, что может привести к тому, что инвесторы будут бояться продавать свои акции в случае возникновения проблем. Проблема может сильно ударить по китайской валюте, заключил специалист.