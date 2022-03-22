Эксперты рассказали, на что россияне тратили деньги после введения санкций

Россияне увеличили расходы на электронику, одежду, косметику и товары для домашних животных с 24 февраля по 11 марта, сообщает РБК, ссылаясь на аналитический обзор Tinkoff Data. Согласно исследованию, в большинстве категорий товаров увеличился средний чек, а не количество покупок.

Аналитики отметили, что количество сделок по покупке одежды, бытовой техники и товаров для дома за этот период увеличилось по сравнению с началом февраля прошлого год, но в годовом выражении осталось на прежнем уровне, а в некоторых случаях даже снизилось. Так в период с конца февраля до начала марта средняя сумма одной сделки выросла, однако эксперты связывают это не только количеством товаров, но и ростом цен. По данным Росстата, за этот период инфляция превысила 2% в неделю.

В обзоре говорится, что в целом расходы россиян на бытовую технику и электронику выросли на 22% по сравнению с началом февраля, средний чек удвоился. В годовом выражении количество покупок осталось прежним, а средний чек увеличился на 86%. Количество покупок косметики за указанный период увеличилось на 46% по сравнению с началом месяца, что традиционно перед 8 марта. Средний чек за две недели увеличился на 40%, а в годовом выражении - на 20%. Количество покупок одежды увеличилось на 6% за две недели, а средний чек увеличился на 12%. В годовом выражении количество покупок сократилось на 53%, а средний чек увеличился на 44%.

Количество сделок по покупке зоотоваров возросло сразу на 11% по сравнению с началом февраля. Россияне стали тратить на покупки для домашних любимцев на 60% больше. 3 марта был зафиксирован всплеск покупок в этой категории: расходы выросли в 2,5 раза в годовом выражении. Количество покупок товаров для дома сократилось на 8% в годовом исчислении, а средний чек увеличился на 87%. В пиковые дни 28 февраля и 2 марта расходы в этой категории удвоились по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

