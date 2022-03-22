Глава Минтранса заявил, что S7 скоро получат Ил-86 и Ил-96

Министр транспорта Виталий Савельев сегодня на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что авиакомпания S7 планирует вернуть в эксплуатацию отечественные дальнемагистральные самолеты Ил-96 и Ил-86.

По его словам, договоренность о том, что два грузовых Ил-96 и три Ил-86 будут в ближайшее время достроены и переданы перевозчику, достигнута им с главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Как писал «Эксперт», необходимость возвращения в эксплуатацию ряда типов отечественных самолетов, разработанных еще в советские времена, возникала из-за санкций Запада, наложенных на состоящий в основном из американских и европейских воздушных судов флот отечественных авиакомпаний.

В компании S7 на момент публикации материала на запрос «Эксперта» с просьбой подтвердить слова руководителя Минтранса не ответили. Ранее компания уже эксплуатировала Ил-86. В настоящее время коммерческая эксплуатация этого типа воздушных судов авиаперевозчиками не ведется. Они используются лишь военными в качестве воздушных командных пунктов. Последний коммерческий рейс на Ил-86 «Донавиа» был осуществлен 29 января 2011 года.

Напомним, что в середине прошлого года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на авиазаводе ВАСО в Воронеже, который производит данные самолеты, в разной степени готовности находятся четыре борта Ил-96-300. Производство же более современной по сравнению с Ил-96-300 версии воздушного судна Ил-96-400М, как сообщил во вторник прессе Денис Мантуров, начнется почти через два года.

«Мы перейдем на производство Ил-96-400 по требованию заказчиков с 2024 года по мере исполнения заказов, уже находящихся на ВАСО», — заметил глава Минтпромторга. Он добавил, что рассматривается вопрос о создании дополнительных производственных мощностей для среднемагистрального Ту-214, который в настоящее время собирают на Казанском авиационном заводе им. Горбунова.