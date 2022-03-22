Импортные слуховые аппараты заменит продукция тульского предприятия «Ростеха»

Тульский завод «Октава» запустил в производство линейку новых слуховых аппаратов.

Устройства способны полностью заместить зарубежные аналоги, пишет ТАСС. Уточняется, что разработка новых образцов продукции на заводе ведется несколько лет, вся необходимая документация уже оформлена. Продукция внесена в реестр российского оборудования, что подтверждено регистрационным удостоверением и значительно упрощает ее выход на рынок.

Основанный в Туле в 1927 году завод «Октава» входит в госкорпорацию «Ростех». Для развития компетенции по производству слуховых аппаратов на производственных мощностях завода создан центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ», который специализируется на выпуске социально значимой электроакустики.

По словам гендиректора центра Любови Стальновой, завод готов снабжать рынок медицинских изделий своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. «В 2021 году в Туле на заводе "Октава" был создан современный производственный участок, где началась сборка серии цифровых слуховых аппаратов. Мы уже готовы производить заушные слуховые аппараты, которые представлены профессиональному сообществу. При необходимости их выпуск может полностью заместить зарубежные поставки», — рассказала генеральный директор центра.

«Объем российского рынка техники для слухопротезирования ежегодно увеличивается на 10% и составляет около 300 тыс. аппаратов в год. Особенностью рынка была значительная доля импорта, и сейчас необходимо сохранить доступность слуховых аппаратов для нуждающихся в них граждан», — добавила она. Стальнова отметила, что в дальнейшем планируется выпуск внутриушных и внутриканальных слуховых аппаратов и ряда других моделей.

Линейка новых российских цифровых слуховых аппаратов уже представлена на онлайн-сервисе «Биржа импортозамещения» Минпромторга и Минцифры РФ, который реализован на электронной торговой площадке Газпромбанка на базе ГИСП. На сегодняшний день информационная система насчитывает более 14 тысяч пользователей — промышленных предприятий. С помощью сервиса компании могут быстро находить аналог импорту и заключать сделки. Биржа нужна для того, чтобы оперативно подобрать канал поставок, зарубежный или отечественный аналог по проблемной номенклатуре для промышленных предприятий. Кроме того, у сервиса есть и цель поиска новых цепочек поставок. В ближайшее время появятся реестры с импортной и отечественной продукцией. Поставщики могут также предложить через биржу и импортную продукцию, если у них сохранились остатки на складах (невостребованное имущество). На сайте уже доступны каталоги «Санкционные товары» с продукцией иностранного производства, производители которой приостановили поставки или уходят с рынка РФ, и «Импортозамещающая продукция» — с нашими товарами, которые замещают импортную продукцию и являются ее аналогом.



