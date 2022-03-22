Колумнист WP: Канада не спасёт Европу в случае отказа от российских энергоносителей

Канадская нефтегазовая промышленность не сможет удовлетворить спрос стран ЕС в случае отказа от российского сырья.

Как передаёт РИА Новости, об этом в своей колонке написал обозреватель газеты Washington Post Дж. Маккалоу. По его мнению, идея о том, что Канада спасёт Старый Свет своими энергетическими щедротами, романтична. Колумнист при этом напомнил, что России принадлежит около 33% нефтяного и 40% газового рынка Европы. И эти две отрасли не подверглись рестрикциям Брюсселя, так как ущерб был бы явно не в пользу Европы.

Журналист обрисовал возможный сценарий, при котором все страны ЕС всё-таки примут консолидированное решение отказаться от ежедневных поставок 3 млн баррелей российского «чёрного золота».

«Канада добывает около 6 млн баррелей, но большую часть этого сырья экспортирует в США. Чтобы компенсировать потери Европы от полного эмбарго российских энергоносителей, Оттаве надо будет резко перенаправить поставки из США на европейский континент, либо нарастить добычу сырья. Но канадские нефтяники полагают, что российские показатели в этой отрасли едва ли достижимыми», – резюмировал Дж. Маккалоу.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 21 марта министры иностранных дел стран, которые входят в ЕС, разошлись во мнениях относительно введения санкций против энергетического сектора России. В частности, против введения эмбарго выступили ФРГ и Нидерланды, мотивировав это тем, что блок слишком зависит от российской нефти.

При этом европейские дипломаты отметили, что энергетика является одним из самых сложных секторов для введения санкций, потому что у каждой страны ЕС есть свои красные линии.

В свою очередь нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли заявил, что для Чехии, Словакии, но прежде всего для Германии, стоимость санкций против российской нефти станет непомерно высокой.