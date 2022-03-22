«Ростех» наладил в Подмосковье выпуск телескопов для астрофотографии с высокоточной настройкой

Холдинг «Швабе» (госкорпорация «Ростех») представил новый телескоп для съемки планет и созвездий на базе апохроматического объектива.

Модель запущена в производство на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) в Московской области, сообщается на сайте «Ростеха».

Новый телескоп из линейки «Астро-Апо» с диаметром объектива 105 мм и светосилой f/6,2 предназначен для широкого круга пользователей. Он позволяет видеть более 100 небесных тел и делать их фотоснимки; в частности, с его помощью можно наблюдать за планетами, туманностями, созвездиями и прочими объектами.

Телескоп создан на базе апохромата — объектива со специальной конструкцией линз. «В классическом объективе волны разной длины, формирующие разные цвета на фото, преломляются в стекле по-разному, что приводит к искажениям изображения, цветовой кайме и ореолам. Это особенно заметно при съемке объектов на больших расстояниях. В объективах-апохроматах используются несколько линз из стекол специальных сортов. Благодаря этому волны разной длины фокусируются строго в нужной точке без расхождения», — поясняется в сообщении.

Кроме того, особенность объектива в том, что он оптимизирован для максимальной скорости термостабилизации, то есть за короткое время приходит в температурное равновесие с окружающей средой. За счет этого также удается добиться более высокой точности при съемке.

ЛЗОС славится качественными апохроматическими объективами, которые считаются эталонными. Конструкторы предприятия оснастили новинку двухскоростным фокусером собственной разработки, позволяющим осуществлять высокоточную наводку на резкость.

Телескоп уже можно приобрести, для этого необходимо сделать предварительный заказ на предприятии — каждый телескоп собирается и юстируется в индивидуальном порядке. Отмечается, что оптика подходит как любителям, так и профессионалам.

Новый телескоп — уже вторая модель серии «Астро-Апо». В 2021 году вышла модель «Астро Апо» 123 мм f/6 с большим диаметром линз, фокусным расстоянием и больших габаритов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что холдинг «Швабе» передал зеркала для турецкого телескопа DAG. Работу выполнил также Лыткаринский завод оптического стекла. Предприятие изготовило вторичное выпуклое гиперболическое зеркало диаметром 764 мм и третичное зеркало эллиптической формы, плоская рабочая поверхность которого составляет 890×650 мм. Изготовленные зеркала в составе телескопа гарантируют исключительную детализацию изображения с четко выраженной структурой. Таким образом, ученые смогут проводить высокоточные исследования галактик, звездообразований, планет и экзопланет.