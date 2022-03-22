«Коммерсантъ»: Red Wings вернет все свои самолеты Airbus зарубежным собственникам

Авиакомпания Red Wings собирается вернуть восемь остававшихся лайнеров Airbus иностранным владельцам самолетов.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госкорпорации «Ростех», в которую входит перевозчик.

По данным газеты, в авиаотрасли опасаются, что вслед за Минторгом США, запретившим обслуживание самолетов Boeing российских авиакомпаний, Евросоюз наложит ограничения на Airbus. При этом юристы считают возможным, что российские машины за рубежом также будут арестовывать, если их эксплуатанты не вернут свои Boeing и Airbus собственникам за границей к 28 марта, в соответствии с санкционными предписаниями.

Как рассказал один из собеседников издания, возврат Boeing и Airbus позволит Red Wings избежать риска арестов самолетов SSJ100. По его словам, совет директоров компании уже принял соответствующее решение.

Отмечается, что крупнейший эксплуатант «Сухого», «Аэрофлот», в распоряжении которого 68 бортов SSJ100, не последует примеру Red Wings, поскольку в таком случае вернуть иностранные самолеты придется всей группе «Аэрофлот».

Airbus и Boeing объявили о приостановке сотрудничества с Россией после начала спецоперации на Украине. Компании прекратили поставки запчастей, а также отказали в обслуживании и техподдержке. Минторг США 18 марта опубликовал список из 99 самолетов Boeing, эксплуатируемых в РФ, запретив их заправку, предоставление запчастей и услуг. Как уточняет «Коммерсантъ», в список вошли 33 самолета «Аэрофлота», 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, 12 — входящего в «Волгу-Днепр» AirBridgeCargo, 12 — Utair и 5 — «Авиастар-ТУ». Источники издания полагают, что запрет в скором времени распространится на весь парк Boeing в России — по данным Flightradar24, их около 300 штук.

Ранее «Эксперт» писал о том, что авиакомпания Azur air планирует самостоятельно ремонтировать свои самолеты Boeing. «Azur air будет самостоятельно выполнять техобслуживание зарегистрированных в России самолетов Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767 и Boeing 777», — говорится в сообщении перевозчика. Отмечается, что компания уже получила разрешение Росавиации на периодическое техническое обслуживание перечисленных лайнеров. «Возможности технического центра Azur air позволяют проводить и другие сложные работы: модификацию воздушных судов, замену двигателей и стоек шасси, а также ремонт интерьеров. При этом Azur air продолжает развитие своего технического центра, чтобы обеспечить полную безопасность полетов собственного флота и предлагать услуги технического обслуживания другим участникам отрасли», — подчеркивают в авиакомпании.